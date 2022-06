PSG - Mercato: La Juventus tourne la page Angel Di Maria

En attendant la signature de Christophe Galtier au PSG, Luis Campos travaille sur le recrutement et cible des joueurs dans la lignée de la stratégie fixée par le club de la capitale qui devrait se passer d’un certain Angel Di Maria, indecis.

Libre, Angel Di Maria est sur le point de rejoindre la Juventus. Mais le club italien a son plan B

Incroyable coup de tonnerre pour Angel Di Maria. Quel sera le prochain challenge d’Angel Di Maria (34 ans) pour ce mercato estival? En fin de contrat avec le PSG, le joueur serait en train de basculer du côté de Juventus Turin. Cependant l’ailier argentin pourrait voir les portes de la Juve, se refermer.

La tendance semblait très claire dans ce dossier depuis plusieurs semaines, et la Juventus Turin faisait office de grand favori. La Vieille Dame, très attirée par le profil de Di Maria, lui aurait même formulé une offre de contrat comprenant un salaire de 7M€ par an pour une durée d’un an avec une année supplémentaire en option. Mais Di Maria a demandé du temps pour réfléchir, et ce dossier est en train de mal tourner pour l’ancien joueur du PSG

La Gazzetta dello Sport annonce que la direction de la Juventus Turin, agacée par la situation et le temps de réflexion d’Angel Di Maria, envisagerait très sérieusement de mettre un terme aux négociations et ainsi tirer un trait sur l’ancien numéro 11 du PSG. D’autres pistes menant à Domenico Berardi, Nicolo Zaniolo et Filip Kostic auraient d’ailleurs été activées par la Juve en plan B de l’option Di Maria.

A Paris, Luis Campos, qui discute très régulièrement avec Christophe Galtier, s’est vu confirmer deux pistes à l’OGC Nice. Le club azuréen, qui négocie actuellement avec le PSG pour lui transférer son entraîneur, a en son sein Khéphren Thuram. Le fils de Lilian Thuram possède une marge de progression intéressante, et surtout déjà un volume de jeu qui a marqué les esprits en Ligue 1. Mais ce n’est pas le seul niçois qui fait rêver le PSG. En effet, le Quotidien du Sport assure qu’Amine Gouiri est dans le viseur du conseiller sportif du champion de France. L’attaquant vedette des espoirs français a été la bonne pioche de Nice du côté de l’OL en 2020, avec un recrutement pour « seulement » 7 millions d’euros. Depuis, sa cote grimpe en flèche et ses 12 buts et 7 passes décisives illustrent son poids sur l’attaque du Gym.