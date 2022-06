Jeunesse Africaine Libérale (ALYF): Idriss Ouattara élu Vice-président

Le Président de l'Organisation des Jeunes Libéraux de Côte d'Ivoire, Idriss Ouattara, a été élu Vice-président de la Jeunesse Africaine Libérale /African Liberal Youth (ALYF), en marge de la 50è Assemblée générale de la Fédération Internationale de la Jeunesse Libérale (IFLRY), tenue du 16 au 19 juin 2022 à Dakar au Sénégal.

Idriss Ouattara, Vice-président de l' ALYF: « Mon élection renforcera l'intégration entre nos États en termes de libéralisme avec la Côte d’Ivoire »

A Dakar (Sénégal) récemment, dans le cadre de la tenue de la 50ème Assemblée générale et de la commémoration du 75ème anniversaire de la Fédération internationale de la jeunesse libérale (IFLRY), Idriss Ouattara a été élu Vice-président de la Jeunesse Africaine Libérale /African Liberal Youth (ALYF) à l’occasion de son congrès constitutif qui s’est tenu en marge des activités de l' IFLRY. Ce congrès qui avait pour objectif d'élire les nouveaux dirigeants de la nouvelle structure afin de travailler à son implantation sur toute l'étendue du continent africain, a vu l’élection d’autres membres du Bureau exécutif dirigé par la Marocaine Kawtar Mawas.

La mise en place de l'organisation de la Jeunesse libérale africaine pour la liberté (ALYF), qui jouera un rôle important au niveau de la jeunesse africaine sur le continent, s’est faite en présence du Président du Réseau Libéral Africain (RLA). Gilbert Noël OUEDRAOGO a souhaité bon succès au Bureau élu de l’ ALYF, dirigé par Mme Kawtar Mawas du Maroc. Il a émis le vœu qu' ALYF puisse capitaliser sur les rencontres et échanges afin d’apporter aux jeunes, au Réseau et au libéralisme en Afrique, les succès escomptés. Elu Vice-président chargé de l'Afrique de l'ouest, l’Ivoirien Idriss Ouattara a aussitôt reçu les félicitations de Mamadou Touré, le Ministre ivoirien de la promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique.

Le Président de l'Organisation des Jeunes Libéraux de Côte d'Ivoire, a également été félicité par le Conseiller diplomatique du président de la République, Mamadou Haidara. « Le fait que le poste de Vice-président chargé de l'Afrique de l'ouest, revienne à la Côte d’Ivoire, est une victoire et positionne notre pays au cœur du leadership de cette région de l'Afrique. Cela renforcera aussi l'intégration entre nos États en termes de libéralisme avec la Côte d’Ivoire. De par ma position, j'ai demandé que nous abritions le siège de la structure », a confié le tout nouveau Vice-président à la presse.

A noter que la cérémonie d’ouverture officielle des travaux de la 50ème Assemblée générale et de la commémoration du 75ème anniversaire de la Fédération internationale de la jeunesse libérale (IFLRY), a été présidée par le chef de l’Etat sénégalais en personne, Macky SALL, Président en exercice de l’Union africaine. Les organisateurs ont salué l’implication du Président de la République pour la réussite de cet événement d’envergure mondiale.

Le Bureau de l' ALYF

President

*Kawtar Mawas* (Morrocco)

Vice

*Idriss Ouattara* (Ouest Africa )

Vice

*Hamisi Kapalila* (East Africa)

Vice

*Wiam Essekkat* (North Africa)

Vice

*Luyolo Mphithi* (South Africa)

Secretary General

*Clement Boadi* (Ghana)

Treasurer

*Moussa Sow* (Senegal)