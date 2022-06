Tarifs élevés au péage de Bassam: Pourquoi Amédé doit être convoqué

Les usagers du trajet Abidjan - Bassam devront désormais s’acquitter d’ une somme d’argent qui sera fonction de la catégorie de leur véhicule avant de franchir l’une des barrières de ce poste à péage. Les tarifs du péage sont de 1000 FCFA pour les véhicules légers ou voitures personnelles ; 1500 FCFA pour les véhicules intermédiaires ou de classe 2 (moins de 32 places) , 2500 FCFA les autocars et véhicule à deux essieux (plus de 32 places) et 3500 FCFA pour les autocars et véhicules à 3 essieux ( poids lourds). Des tarifs jugés excessifs par l’ensemble des Ivoiriens au nombre desquels, Kouadio Jean Bonin, Juriste, spécialiste des partenariats publics privés. Ci-dessous, son décryptage.

Kouadio Jean Bonin: « J’invite les députés à convoquer le ministre de l’Equipement pour une séance d’information parlementaire sur le prix du péage de Bassam »

Fixé à 1000F, le péage de Bassam est un coup dur pour le pouvoir d’achat des populations. Vous habitez Bassam et vous travaillez au Plateau. Vous avez un salaire mensuel de 200.000FCFA. Vous êtes donc largement au dessus du salaire moyen en Côte d’Ivoire qui est de 124.000F et du salaire minimum (garanti) qui est établi à 60.000F. Vous travaillez du lundi au vendredi : - 2.000F par jour de péage, en aller - retour. - 10.000F / semaine de péage. - 40.000F / mois de péage. Avec le nouveau péage, votre pouvoir d’achat baissera significativement de 40.000F / mois.

Le ministre de l’Equipement et de l’entretien routier a reçu des journalistes pour leur expliquer les raisons (esthétiques) qui motivent le coût élevé du péage de Bassam. Personnellement, je suis resté sur ma faim. Nous attendons mieux du ministre sur la question. Ce qu’il aurait dû mettre à la disposition des journalistes et des associations de consommateurs, et de manière plus générale de la population, ce sont notamment :

- Le plan de financement. Il révèle que le projet a coûté 22 milliards FCFA. - L’étude de trafic Il informe que Abidjan - Singrobo fait en moyenne 16.000 véhicules / jour. Or Abidjan - Bassam a un trafic bien plus important que Abidjan - Singrobo.

- Le modèle financier. - Les différents rapports d’activités et financiers sur le péage Abidjan - Singrobo. C’est un document qui normalement devrait être publié chaque année. Restons sur l’hypothèse (basse) de 16.000 véhicules jour comme annoncé par le ministre lors de sa rencontre avec les journalistes et faisons un calcul rapide : 16.000 véhicules jours en aller retour sur 7 jours ça fait 32.000.000 jours x 7 jrs = 224.000.000FCFA. 32.000.000 jours x 30 = 960.000.000 FCFA / mois. En deux ans, tout au plus, l’investissement aura été entièrement remboursé, y compris les frais financiers et techniques.

En effet, nous n’avons pas pris en compte dans notre calcul les tarifs de péage des autocars et autres véhicules poids lourds qui, eux, paient 3.500F par passage. Ces chiffres démontrent que le prix du péage Abidjan - Bassam est excessif et injustifié.

"L’Etat n’a pas pour vocation de faire du commerce et de réaliser des bénéfices sur les populations"

Je rappelle, à toute fin utile, que ce péage est un investissement public et non privé. Il n’est donc pas couvert par le principe du secret des affaires dont se prévalent les investisseurs privés pour ne pas divulguer certaines informations relatives au financement de leurs projets. Par ailleurs, le ministre explique qu’il existe une voie alternative pour ne pas payer le péage. Cette pirouette est irrecevable. Pour au moins 3 raisons :

1 - ce péage a été financé par nos impôts et/ou un emprunt qui sera remboursé par nos impôts. Dès lors, il n’y a aucune de raison objective pour que nous ne l’empruntions pas, au juste prix.

2 - si cette route a été construite en 2 x 2 voies, c’est justement parce que la voie alternative existante n’est plus en mesure d’absorber le trafic concerné. C’est de la responsabilité de l’Etat, qui collecte chaque année les prix de vente des vignettes et autres taxes automobiles sur les transporteurs et les automobilistes de leur mettre à disposition des voies de circulation praticables. Que l’Etat mette donc la voie alternative aux normes pour la rendre fluide, et alors les automobilistes l’emprunteront.

3 - l’Etat n’a pas pour vocation de faire du commerce et de réaliser des bénéfices sur les populations qui paient déjà toutes sortes d’impôts, de taxes et redevances diverses. Ce projet aurait été réalisé et financé par un investisseur privé que nous aurions compris l’argument selon lequel une voie alternative existe. Or ici, dans les deux cas, il s’agit d’un financement public. Les populations sont donc légitimement fondées à emprunter, indifféremment, l’une ou l’autre des voies, sans que cela soit une insupportable contrainte financière pour elles.

Pour ma part, j’invite les députés de l’opposition, si tant est que la cherté de la vie est au rang de leurs préoccupations majeures, à réclamer les documents précités au Fonds d’Entretien Routier (FER) et à convoquer le ministre de l’Equipement pour une séance d’information parlementaire sur le prix du péage de Bassam. Le PS-Gouv ne doit pas être une vue de l’esprit ou juste un slogan politique. Il doit être une réalité sociale perceptible par les populations, surtout les plus vulnérables et les plus pauvres.

Kouadio Jean Bonin Juriste, spécialiste des partenariats publics privés

Membre du cabinet international d’avocats Serres, Paris

Président du Think Tank FIER.