Eric Zemmour: La dégringolade d'un politicien à la culture dense

Eric Zemmour ou les premiers échecs politiques d'un grand tribun. Après avoir échoué au premier tour de l'élection présidentielle d'avril dernier, Eric Zemmour vient de subir le 12 juin dernier un nouvel échec cuisant aux Elections législatives.

France: La chute libre d'un Grand Esprit, Eric Zemmour

S'il y a bien un journaliste politique qui mobilise l'attention des téléspectateurs des plus grandes chaînes françaises spécialistes de l'information en continue ces dernières années, c'est bel et bien Eric Zemmour.

Orateur d'exception, le natif de Montreuil, grand passionné de littérature, d'histoire et de culture, a acquis une notoriété médiatique hors du commun au fil des années à travers ses interventions sur les médias pour décortiquer l'actualité politique française.

De I Télé en passant par France 2 et CNews, cette figure de la droite française assure le spectacle. Certes ces chaînes ne partageaient par ses idées mais de par ses envolées lyriques, son vocabulaire policé et chatillé, ce grand orfèvre de la langue française, subjuge les télespectateurs.

Malheureusement pour Eric Zemmour son immense talent de rhéteur n'est pas encore à la hauteur de ses résultats en politique. Pourtant, son entrée fracassante dans ce champ très concurrentiel à l'aune des élections présidentielles d'avril dernier avec son grand mouvement la "Reconquête", présageait une réussite précoce dans l'arène pour l'homme de 63 ans.

Hélas, comme si son échec à la présidentielle d'avril dernier ne suffisait pas, le diplômé de sciences po Paris a été battu à plate couture au premier tour des dernières législatives dans son "Saint Tropez".

Pire, le natif de Montreuil n'a pas réussi à gagner un seul siège au Palais de Bourbon(Assemblée Nationale) à son mouvement la Reconquête. Ses résultats chaotiques prouvent à suffisance la difficulté qu'éprouve l'homme à transformer son audimat en électeurs.

Les limites d'une plume d'exception en politique

Eric Zemmour est avant tout un écrivain de haut vol qui s'est fait d'abord connaître par ses essais dans lesquels il analyse de manière minutieuse l'histoire politique de la France. Entre "le livre noir de la droite 1997"(Grasset), "un homme qui ne s'aimait pas "Balland 2006, une biographie consacrée à Chirac et surtout "La nostalgie de la grandeur de la France", Eric Zemmour est un homme à la plume exceptionnelle.

Pourfendeur de la politique d'immigration, chantre de l'Assimilation et de la civilisation gréco romaine, à vrai dire la France dans sa majorité n'est peut être pas prête à épouser les grandes idées politiques de l'homme. En effet, celui qui s'érige en grand défenseur de la culture française est nostalgique de la grandeur de la France de Napoléon Bonaparte, de Charles De Gaulles mais est encore trop frêle et fébrile sur la scène politique.

Ses premières déceptions et désillussions électorales, pourront-elles entamer son aura et ses joutes télévisuelles? Trouvera-t-il la force nécessaire de se relever et de se remettre dans le sens de la marche? Pour le moins qu'on puisse dire, "Reconquête" et son manitou sont dans l'impasse.