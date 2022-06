Serey Dié: "Je ne suis plus avec ma femme Aline (...) Josey est ma..."

L'international ivoirien Serey Dié Geoffroy a enfin déballé toute la vérité sur sa relation amoureuse avec la chanteuse ivoirienne Josey.

Serey Dié: ''Josey est ma compagne, je suis avec elle (...) je l'assume''

Invité vendredi 24 juin 2022 à l'émission Life Week-end, l'international ivoirien Serey Dié a dit toute la vérité sur sa vie de couple. '' J'ai 8 enfants. J'ai 5 enfants avec Aline. J'ai deux enfants avec Josey, il y a Schama et le deuxième né, c'est mon enfant. J'ai un enfant avec Dolina qui est sur Paris'', a-t-il lancé d'entrée.

Serey Dié a ensuite révélé qu'il est séparé de sa première femme avec qui il garde cependant de bons rapports. ''C'est le moment de m'ouvrir une bonne fois pour toute. J'aimerais dire devant la caméra, avec Aline, nous sommes mariés légalement, mais nous sommes physiquement séparés depuis un bon moment (...) Avec Aline, les choses se passent bien. J'ai eu vraiment la chance de connaître une femme merveilleuse qui est pour beaucoup dans ce que je suis aujourd'hui, qui m'a donné de merveilleux enfants, qui m'aime jusqu'aujourd'hui, qui me donne des conseils, me sermonne souvent quand il faut... Cette grande dame est pour beaucoup de choses dans ma vie. Je ne cesserai jamais de lui dire merci. Les choses vont bien entre elle et moi, on se voit, je vois les enfants quand je veux'', a expliqué Serey Dié.

Poursuivant, le champion d'Afrique 2015 a fait savoir que c'est la chanteuse Josey, sa nouvelle compagne. ''J'ai deux enfants avec Josey. Le dernier est né le mois passé, c'est ma compagne, je suis avec elle, et grâce à Dieu, tout se passe bien. Je ne suis pas un enfant, je suis grand garçon, je sais ce qui est bon pour moi, je fais mes choix, je les assume...'', a-t-il indiqué.

Puis d'ajouter: '' Josey n'a pas demandé à être dans cette histoire, Aline non plus. Je suis le seul responsable. Au départ, Josey n'était pas au courant que j'étais avec Aline. Je n'ai pas joué franc-jeu, il fallait que je prenne mes responsabilités... C’est par ma faute que tout ça est arrivé''.