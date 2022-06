Titrologie : Péage de Grand-Bassam, les coûts maintenus

L’information majeure de la titrologie du samedi 25 juin 2022 tourne autour du péage de Grand-Bassam. La presse ivoirienne nous fait savoir que le gouvernement ivoirien a décidé de maintenir les coûts fixés.

Titrologie : "Quand on ne sait pas, on ne bavarde pas beaucoup" (Amédée Kouakou)

Depuis la fixation des coûts du péage de Grand-Bassam, la colère est montée au sein des populations ivoiriennes. "Malgré la grogne, le gouvernement maintient les coûts", écrit L’Inter dans sa titrologie du samedi 25 juin 2022.

Dans les colonnes de L’Essor ivoirien Amédée Kouakou explique que le "tarif a été étudié par Ouattara". À la Une de Soir Info, le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier souligne que "quand on ne sait pas, on ne bavarde pas beaucoup.

La revue de la presse ivoirienne porte aussi sur la visite officielle de Mohamed Bazoum en Côte d’Ivoire. Le Matin nous apprend qu’Alassane Ouattara et le président de la République du Niger "s’engangent pour un nouveau départ". Les deux chefs d’État sont "unis contre le terrorisme".

Pour sa part, Le Nouveau Réveil s’intéresse aux élections régionales et municipales. Le journal dévoile "ce que doivent payer les candidats à la candidature" sous la bannière du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire).