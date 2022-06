Une autre quantité de drogue saisie à la frontière ivoiro-ghanéenne

La douane ivoirienne a procédé à la saisie de plus de deux tonnes de drogue dans la localité d’Akaty, à la frontière ivoiro-ghanéenne, dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juin 2022. Les douaniers ont également saisi des Médicaments de qualité inférieure et falsifiés (MQIF) d’une valeur de plus d’une tonne.

Trafic de drogue : Plus de deux tonnes saisies à Akaty

Dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juin 2022, saisissant une information anonyme, des agents de la douane ivoirienne ont saisi de la drogue en provenance du Ghana dans la localité d’Akaty à la frontière ivoiro-ghanéenne. Ce sont au total 57 colis de cannabis pesant exactement 2,88 tonnes.

Cette saisie intervient au moment où une affaire de trafic de drogue qui secoue la Côte d’Ivoire. En effet, un vaste réseau a été découvert à la suite d’une découverte de deux tonnes de drogue à San Pedro. Le patron de la police criminelle de cette ville portuaire ainsi que le directeur régional de la CIE (Compagnie ivoirienne d’électricité) et le dirigeant d’une entreprise de sécurité ont été interpellés.

La douane a également saisi plus d’une tonne de Médicaments de qualité inférieure et falsifiés (MQIF). Les faits ont eu lieu le jeudi 23 juin 2022. La saisie a été opérée dans un campement de la sous-préfecture de Niablé se trouvant dans une plantation de cacao.

On apprend aussi que trois véhicules de tourisme n’ayant pas l’autorisation d’importer ont été saisis à Bondoukou par la brigade mobile de Gouméré.