Le géant de l'internet, Google est depuis quelques années en conflit avec les éditeurs français qui l'accusent de s'arroger une part dominante des recettes publicitaires générés par les articles des sites. Le puissant de l'internet s'engage désormais à réparer le préjudice.

Google s'engage à négocier de bonne foi

La diffusion d'information sur internet a été la source d'une guerre ouverte entre Google et les éditeurs français depuis quelques années. En effet, le géant du numérique est accusé par les organisations d'éditeurs. Ces derniers se sentent lésés par le traitement que leur inflige Google en termes de rétribution des recettes publicitaires générés par leurs contenus (articles et photos).

Mardi 21 juin, l'entreprise américaine a assuré qu'elle s'engageait à dédommager les éditeurs. Cet engagement entrepris par Google a été accepté par l'Autorité française de la Concurrence. Le Syndicat national des journalistes(SNJ) se réjouit de cette démarche du géant du numérique et appelle à plus de transparence et de traçabilité dans le calcul des droits voisins des contenus qui seront reversés aux sites.

Un contentieux de longue date

Ce dénouement heureux de ce contentieux intervient après des poursuites judiciaires intentées par les organisations d'éditeurs à l'encontre de Google. En effet, en novembre 2019, ces derniers ont traduit l'entreprise que dirige Sundar Pichai devant les tribunaux, l'accusant de bousculer allègrement la législation française relative aux dispositions du droit d'auteur.

Cette saisine des tribunaux a donné suite à une condamnation du géant du numérique à verser 500 millions d'euros d'amende aux éditeurs. Renonçant à une Mardi 21 juin, Google a assuré qu'il a déjà entrepris des démarches avec plus de 150 éditeurs afin de les dédommager.

Sans doute que cet engagement du taulier numérique va instaurer à nouveau un climat de confiance entre lui et ses partenaires. Fondé en 1995 dans la Silicon Valley, Google est devenu au fil des années la plus grosse écurie de l'internet, éclipssant ses anciens concurrents en l'occurrence Yahoo.