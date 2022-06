Il était une fois, un chanteur de talent, nommé Julio Iglesias

La vie humaine est sujette à des aléas, des imprévisibilités et des impondérables, et Julio Iglesias ne fait pas exception. Véritable icône mondiale de la musique, le chanteur espagnol est de plus en plus inactif sur la scène musicale avec le poids de son âge et des problèmes de santé.

Julio Iglesias, un artiste hors du commun

A chaque montée sur scène, il assurait des spectacles de hautes couleurs; ses albums tiraient à des dizaines de millions, Julio Iglesias est sans doute l'un des plus grands artistes de l'air moderne. Figure tutélaire de la variété espagnole, le natif de Madrid est le chanteur latino le plus populaire au monde, en témoignent ses 300 millions d'albums vendus.

Avec ses envolées lyriques doublées de sa voix suave, Julio Iglesias enivre les amateurs de la musique. Qui n'a pas dansé au rythme de ses célèbres tubes : Salavamé, Palomé ou encore ? Oui le septuagénaire est un artiste hors du commun.

Mais depuis plusieurs années, l'artiste se fait discret et inquiète énormément ses fans surtout après avoir publié en 2020 ses photos dans lesquelles il apparaissait mal en point. "J'ai failli me casser la jambe droite et la cheville gauche à cause d'une chute stupide à la maison. Pendant tout ce temps où j'ai été incapable de marcher et de faire mes exercices de récupération, je me suis diverti en plongeant dans le passé", a-t-il confié à ses internautes.

A quand le retour sur scène?

Délester de ses oeuvres holistiques, les fans de l'artiste s'impatientent et souhaitent vivement qu'il revienne sur la scène. En Janvier dernier, lors d'une interview accordée à El Partizado de Copé, le célèbre chanteur a tenu à rassurer ses admirateurs.

"Je vais bien mieux que ce que je peux entendre. Chaque fois que je lis quelque part quelque chose, j'ai peur parce que, c'est comme si j'étais déjà mort 15 ou 20 fois. Je ne sais pas comment je peux survivre", a-t-il lancé, avant de préciser: "Je peux chanter dans 3 ou 4 mois si Dieu le veut ".

Mais depuis là, ces 4 mois sont écoulés mais l'artiste reste toujours muet. Cette situation n'est pas de nature à rassurer ses millions de fans qui restent toujours nostalgiques de son épopée glorieuse.