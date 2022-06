Air Algérie : Des algériens de France révoltés saisissent Tébboune

Après 3 ans de faible activité à cause de la crise sanitaire, Air Algérie a repris cet été une majeure partie de ses vols vers la France. Cette reprise, si elle est saluée, ne fait pas que des heureux.

Des Algériens de France mécontents d’ Air Algérie

La reprise cet été des activités d' Air Algérie dans la plupart des villes françaises suscite la joie de plusieurs Algériens de France. Si les grandes régions de France sont desservies, le gouvernement algérien n'a par contre pas autorisé les vols vers la région Grand Est de la France. En effet, les lignes de Metz et de Mulhouse ne sont pas prises en compte par la compagnie nationale algérienne. Cette situation suscite le courroux des Algériens de la région.

Dans une lettre adressée au président Tebbounne, ils se plaignent également du non-remboursement des billets annulés par la compagnie après l'arrêt des activités de la Covid-19. "Monsieur le président, des centaines de nos concitoyens sont en possession de billets achetés pendant la période précovid 19 (2019-2020). Cependant, le personnel d'Air Algérie Metz n'est pas autorisée à recevoir la clientèle, ne serait-ce que pour traiter les dossiers en cours, à savoir une éventuelle réservation".

En 2019, jusqu'à 6 vols étaient en activité au départ de Metz et Mulhouse pour rejoindre Alger, Oran et Constantine. À moins d'un éventuel rebondissement, les villes de l'Est de la France seront privées des vols de la compagnie algérienne.

Une bouffée d'air pour Air Algérie

Pour sa survie, Air Algérie se devait de reprendre cet été la quasi-totalité de ses lignes vers la France. Touché énormément par les répercussions économiques de la Covid-19, le pavillon national algérien compte faire de très bonnes affaires au cours des prochains étés. Au total, la compagnie aérienne va opérer 170 vols chaque semaine vers la France. Ses vols vont reprendre en Algérie depuis les villes de Tlemcem, Bejaia, Sétif et Annaba.