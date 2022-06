Affaire Serey Dié: Makosso nargue les femmes mariées et soutient Josey

Le pasteur Makosso Camille s’est invité dans la polémique suscitée par les aveux de l'international ivoirien, Serey Dié, au sujet de sa vie de couple avec l'artiste Josey.

Makosso Camille: ''Faire 10 enfants avec un homme n'est pas une garantie''

Invité, vendredi 24 juin 2022, à l'émission Life Week-end, l'international ivoirien Serey Dié a dit toute la vérité sur sa vie de couple. Il a révélé qu'il est séparé de sa première femme avec qui il a eu 5 enfants et est aujourd’hui avec la chanteuse Josey.

''C'est le moment de m'ouvrir une bonne fois pour toute. J'aimerais dire devant la caméra, avec Aline, nous sommes mariés légalement, mais nous sommes physiquement séparés depuis un bon moment (...) J'ai deux enfants avec Josey. Le dernier est né le mois passé, c'est ma compagne, je suis avec elle, et grâce à Dieu, tout se passe bien. Je ne suis pas un enfant, je suis grand garçon, je sais ce qui est bon pour moi, je fais mes choix, je les assume...'', a-t-il indiqué.

Cette sortie continue de susciter de nombreuses réactions sur la toile. Des internautes reprochent à l’international ivoirien un manque de reconnaissance pour avoir quitté la femme qui l’a soutenu durant ses moments difficiles. La chanteuse, est quant à elle, traitée de "voleuse de mari". Le général Makosso Camille s’est également invité dans le débat. Il a même pris fait et cause pour Josey. ''Faire 10 enfants avec un homme n'est pas une garantie pour qu'il termine le reste de sa vie avec vous. A quoi ça sert d'être dans un couple et ne pas être heureux ? Vous les femmes mariées qui insultez Josey, sachez que c'est Serey Dié qui est allé vers Josey. Elle n'était pas vierge quand il voulait d'elle. Elle était certainement avec quelqu'un. Serey Dié s'est donc battu pour avoir Josey. Donc, c'est la compagne de quelqu'un que Serey Dié a prise. Vous les femmes qui proférez des injures sur les réseaux sociaux, c'est certainement parce que vos époux entretiennent d'autres relations dehors. Mais au lieu d'insulter, cherchez plutôt à savoir pourquoi vos époux vont dehors ! Il y a parmi vous certaines qui, une fois qu'elles font des enfants, se délaissent. Leurs ventres deviennent des escaliers. Aucun entretien. .. Après, quand vous constatez que votre homme a d'autres conquêtes dehors. Le mariage n'est pas une garantie de vie. La flamme de l'amour doit toujours s'entretenir‘’, a lâché Makosso Camille.