Affaire Serey Dié : Vitale défend Josey, ce qui lui arrive

Dans l'affaire Serey Dié-Josey, Vitale a pris position pour l'auteur de la célèbre chanson "Diplôme". Cela lui a valu de virulentes critiques sur les réseaux sociaux.

Vitale à Josey : "Je t'aime ma soeur"

Serey Dié a officiellement annoncé sa relation avec Josey sur les antennes de Life TV. L'international ivoirien a révélé être le père du second enfant de la chanteuse ivoirienne. "C'est le moment de m'ouvrir une bonne fois pour toute. J'aimerais dire devant la caméra, avec Aline, nous sommes mariés légalement, mais nous sommes physiquement séparés depuis un bon moment (...) Avec Aline, les choses se passent bien. J'ai eu vraiment la chance de connaître une femme merveilleuse qui est pour beaucoup dans ce que je suis aujourd'hui, qui m'a donné de merveilleux enfants, qui m'aime jusqu'aujourd'hui, qui me donne des conseils, me sermonne souvent quand il faut... Cette grande dame est pour beaucoup de choses dans ma vie. Je ne cesserai jamais de lui dire merci. Les choses vont bien entre elle et moi, on se voit, je vois les enfants quand je veux", a déclaré le capitaine des Éléphants.

Cette affaire a suscité une vague de réactions sur la toile. Josey, Gnakrou Josée Priscille, à l'état civil, est vivement critiquée. Des internautes estiment que l'artiste-chanteuse a brisé le couple de Serey Dié et Aline. Il faut dire que l'union entre le footballeur et son épouse a donné cinq enfants.

Vitale n’a pas hésité à voler au secours de sa "soeur" pour lui témoigner son soutien dans cette affaire. "Josey, une grande voix de la musique africaine. Bientôt une collaboration. Je t'aime ma soeur", a posté Bomisso Nadège sur sa page Facebook. Il n'en fallait pas plus pour déclencher la colère d'internautes sur les réseaux sociaux. Vitale est accusée d'encourager la mère du petit Schama dans un mauvais chemin. La Beyonce d'Afrique a même été l'objet d'insultes.

La chanteuse Creol, d'origine camerounaise, a également apporté son soutien à Josey à travers une publication sur Facebook. "Tu mérites ton bonheur, ma Josey. Que Dieu vous bénisse. Tu as tout mon soutien depuis le Gabon", a-t-elle écrit.