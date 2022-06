Musique : Il y a 42 ans, Bob Marley enflammait le stade de Mayol

Bob Marley a marqué l'histoire de la musique mondiale. La star jamaïcaine, décédée le 11 mai 1981, avait donné un concert mémorable en France, précisément au stade Mayol à Toulon, le 26 juin 1980. Retour sur ce mythique show du pape du reggae.

26 juin 1980 : Quand Bob Marley faisait vibrer Toulon !

Venu tout droit du ghetto jamaïcain, Bob Marley, Robert Nesta Marley, de son vrai nom, a su imposer sa musique dans le monde entier. L'auteur-compositeur-interprète avait conquis la planète avec le reggae dont il est était un véritable ambassadeur. L'ex-membre des Wailing Wailers a joué dans plusieurs stades à travers plusieurs pays. Peu d'un an avant sa mort, le 11 mai 1981, Mister Tuff Gong a posé ses valises en France pour un concert mémorable.

26 juin 1980, Bob Marley débarque au stade Mayol à Toulouse. La venue du prophète du reggae en pour ce spectacle a été goupillé par l'association Albatros. "Nous étions une bande de 10 ou 15 jeunes, certains encore au lycée, avec des goûts différents. Le respect de la culture de l'autre nous a conduits à monter tous les genres musicaux. Un jour, Gilbert Coullier, associé de Jean-Claude Camus, nous demande de trouver un lieu de 6-7.000 places pour un concert de Bob Marley. Nous avons pensé au stade Mayol spontanément", se rappelle Dominique Khim, membre d'Albatros, dont les propos sont cités par le site Tainos Guadeloupe.

Trois jours avant le concert, Bob Marley, dreadlocks sur la tête, arrive à Marignane. Notre source indique que le chanteur de reggae refuse de monter dans la limousine qui lui est réservée. L'enfant de Kingston préfère embarquer dans le bus des musiciens.

Bob et les Wailers ont donné un "concert très zen" qui partageait un air de liberté, se souvient Claude Ardid, un ancien journaliste français. "C'était à la fois grandiose et artisanal, tout semblait possible. Ça reste l'une des plus belles expériences de ma vie", a-t-il confié.