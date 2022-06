Inauguration du cycle ouvert de la phase 4 d’Azito: Patrick Achi satisfait

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a procédé, le lundi 27 juin 2022 à Abidjan, à l'inauguration du cycle ouvert de la centrale thermique d'Azito 4, d'une puissance d'environ 180 Mégawatts (MW).

Énergie électrique : Le Premier Ministre Patrick Achi inaugure le cycle ouvert de la phase 4 d’Azito, d’une puissance d'environ 180 Mégawatts

« Nous inaugurons aujourd’hui avec fierté cette nouvelle turbine à gaz à site ouvert, d’une capacité de 180 MW. C’est un véritable bond en avant. Cette infrastructure répond aux enjeux de croissance et de prospérité de la Côte d’Ivoire », a déclaré Patrick Achi. Le Chef du gouvernement a rappelé que l’ambition de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2030 est d’être un acteur principal du hub énergétique sous-régional.

La réalisation de cette turbine vient renforcer le dispositif énergétique de la Côte d’Ivoire. Cette nouvelle turbine, a -t-il précisé, va répondre aux besoins nationaux en énergie et va permettre de soutenir l’agriculture et la production des zones industrielles. Notamment celles d’Abidjan, San Pedro et Ferkessédougou.

Patrick Achi a exhorté le secteur de l’électricité au travail afin de permettre à l’économie de bénéficier de la compétitivité énergétique. Le Premier Ministre a indiqué que le taux de couverture en électricité dans les localités, est passé de 33% en 2011 à 82% en mars 2022. Ajoutant que cette année, près de 750 localités seront électrifiées.

En ce qui concerne le tarif domestique social, ce sont 1,5 millions de foyers qui en bénéficient. Cette infrastructure fait partie du cycle combiné d'Azito 4, d’une puissance de 253 MW. Ce dispositif est composé principalement d'une turbine à vapeur (180 MW) et d'une turbine à vapeur (74 MW) en cours de réalisation.

Portant ainsi, à terme, la capacité de production de la centrale à 710 MW, soit près de 27% de la puissance installée en Côte d'Ivoire. Le coût total de l’investissement du cycle combiné de la phase 4 d’Azito est de 217 milliards de FCFA. La construction de l’infrastructure a généré 1 100 emplois.

Source : CICG