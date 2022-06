Guitry: Du matériel médical d'environ 15 millions FCFA offert à la PMI

La mairie de Guitry, dirigée par Mme Patricia Yao, vient de doter en matériels médicaux, le centre de Protection maternelle et infantile (Pmi) de la ville.

Guitry: Le Maire Patricia Yao déterminée à renforcer les capacités opérationnelles des structures sanitaires de sa commune

Dans le cadre de ses actions de développement local pour le bonheur des populations, Mme Patricia Yao a procédé, lundi 27 juin 2022, à la remise de matériels médicaux d'une valeur de 15 millions au centre de Protection maternelle et infantile (Pmi) de Guitry. Ces équipements offerts par la mairie, arrivent après ceux offerts, récemment, aux centres de santé de Dioligbi, gnanboisso, Tehiri, Babocon et à l’infirmerie du lycée moderne de Guitry. Selon la députée-maire, ces équipements visent à renforcer les capacités opérationnelles des structures de prise en charge des populations en général et particulièrement des femmes et des enfants dans la commune.

« Merci à l'équipe des religieuses et du personnel qui font un travail formidable pour nos chères populations », a-t-elle déclaré. En mai dernier, la Directrice de cabinet de la Première Dame, avait remis au chef des chefs traditionnels du département de Guitry, un véhicule de commandement, offert par le président de la République, Alassane Ouattara. Un don fait en reconnaissance du leadership du chef des chefs de Guitry, Kéké Félix, qui a su jouer de son influence pour maintenir la quiétude et la paix dans ce département lors de l’élection présidentielle de 2020.

Première femme Député de la Commune de Guitry et de la Sous-Préfecture de Dairo-Didizo; puis, élue Maire de la Commune de Guitry en 2018, grâce à ses nombreuses actions en faveur du bien-être des populations, Patricia Yao s’est vue renouveler la confiance des populations à l’occasion des élections législatives de 2021 au termes desquelles elle a été réélue Député. Pour sa région le Lôh-Djiboua, elle envisage de poursuivre et d’accélérer les actions de développement local pour le bonheur des populations, selon le plan stratégique de développement de Guitry, réalisé en tenant compte des besoins réels des populations.