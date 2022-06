Tournoi Tchin Tchin : Jonathan Morrison reçoit un important soutien

Jonathan Morrison vient de recevoir un important soutien dans le tournoi de Maracana dénommée Tchin Tchin dont il est l'initiateur. Il a annoncé avoir rencontré ce mercredi, le président de la Fédération ivoirienne de petits poteaux, Fofana Inza.

Jonathan Morrison a rencontré, Me Fofana Inza, le président de FIPP

''Aujourd’hui, nous avons eu une rencontre avec la Fédération ivoirienne de petits poteaux (FIPP) par rapport au Tchin-Tchin 2022. Nous sommes tombés d’accord ; nous allons travailler ensemble pour la réussite de ce tournoi et la promotion du petit-poteau. C’est la Côte d’Ivoire qui gagne '', a-t-il indiqué sur sa page Facebook.

De son côté, la Fédération ivoirienne de petits poteaux a également apporté ses bénédictions à Jonathan Morrison pour l'organisation du tournoi Tchin Tchin.

''Me FOFANA Inza, président de la Fédération ivoirienne de petits poteaux et Jonathan Morrison, organisateur de la CAM Tchin-Tchin 2022 se sont rencontrés. Le président de la FIFPP a tenu à apporter son soutien et ses encouragements à monsieur Morrison pour cette belle initiative qui favorise la promotion et l'évolution du football petits poteaux '', lit-on sur la page Facebook de ladite fédération.

Pour rappel, Jonathan Morrison, juste après le lancement du tournoi de Maracana Tchin Tchin, qui s'est tenu le 12 juin 2022, avait été sévèrement mis en garde par BLEU Charlemagne, le président de la FIMAA (Fédération internationale de maracana association) et président de la section ivoirienne de cette institution internationale, à savoir la Fédération ivoirienne de maracana et disciplines associées ( FIMADA ), a qui fait savoir, dans un communiqué, ''qu'aucune des deux institutions qu'il dirige n'est ni de près ni de loin impliquée dans l'initiative et l'organisation de cet évènement sportif ''. Affirmant être la seule structure habilitée en Côte d’Ivoire à organiser des tournois de Maracana de grande envergure, la FIMADA a même menacé de saisir la justice.

De son côté, Jonathan Morrison avait clairement signifié qu'il ne s'agissait pas des mêmes disciplines sportives. Il s'est finalement tourné vers la Fédération ivoirienne de petits poteaux.