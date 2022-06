Côte d’Ivoire: ACHI échange avec le Grand Hospitalier de l'Ordre de Malte

En visite en Côte d’Ivoire, le Grand Hospitalier de l’Ordre souverain de Malte, le Prince Dominique De La Rochefoucauld Montbel, et le Premier ministre, Patrick Achi, ont échangé sur l’avenir de la jeunesse et du pays, lors d’une audience mercredi 29 juin 2022 à la Primature à Abidjan-Plateau.

Appui à la gestion des hôpitaux et personnel médical en Côte d’Ivoire

“Nous avons partagé avec le Premier ministre sur le souci de l’avenir de la Côte d’Ivoire et de sa jeunesse qui nécessite un accompagnement de qualité au niveau sanitaire, social et éducatif”, a souligné De La Rochefoucauld qui a admis que la Côte d’Ivoire devient désormais un centre africain très important des échanges économiques, social et politique dans le monde, rapporte l'AIP.

C’est dans cette dynamique que son pays a entrepris plusieurs actions de développement notamment, l’installation d’un hôpital de référence à Bodo, à 100 km d’Abidjan et de 17 autres centres de santé qui s’inscrivent dans le cadre d’un accord d’Etat signé entre les deux pays en 2019. “Cet accord permettra de développer d’autres projets tournés vers la jeunesse”, a-t-il ajouté.

Présent à l’audience, le ministre en charge de la Santé, Pierre Dimba est revenu sur l’hôpital de Bodo qui est en contact avec les blessés des accidents de l’autoroute du nord ainsi que l’expertise et la capacité de gestion des centres de santé et des services apportés par l’Ordre souverain de Malte qui peuvent dépeindre sur les autres établissements sanitaires du pays.

“Nous envisageons bénéficier de cette expérience pour former ceux qui sont chargés de la gestion de nos hôpitaux et également le personnel médical et aller au-delà en touchant la jeunesse dans les activités de secourisme comme les ambulanciers et les brancardiers qui n’ont pas encore le geste qu’il faut”, a-t-il fait savoir.

Les attributions du Grand Hospitalier comprennent les cabinets de ministre de la Santé et des Affaires sociales et ministre de l’Action humanitaire et ministre de la Coopération internationale. Il coordonne et supervise les initiatives des Grands Prieurés, des Associations nationales et des autres institutions de l’Ordre dans le monde entier, qui sont tous impliqués dans des actions caritatives et humanitaires, et veille à ce que les principes chrétiens de soin et de dignité humaine soient respectés.

L’Ordre souverain de Malte a une existence de plus 900 ans et est présent dans 120 pays avec 53 mille salariés et plus d’une centaine de milliers de volontaires. Sa vocation initiale est d’aider les pauvres et les malades.