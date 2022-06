Élections au RHDP Didiévi: Le duo Brice Kouassi - Yao-Bhorey favori

Mardi 28 juin 2022, amphithéâtre du Centre National de matériels scientifiques (CNMS) sis à Cocody, les militants du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et pour la Paix (RHDP) du département de Didiévi, se sont réunis.

RHDP Didiévi : Deux millions collectés pour la caution de Brice Kouassi et Yao-Bor

L'objectif est de démontrer, par des actes, leur attachement aux animateurs de leur parti que sont Brice KOUASSI et YAO-BHOREY Casimir, respectivement Maires des Communes de Didiévi et de Tié-N’Diékro, dans la perspective des élections aux postes de Secrétaires Départementaux dudit parti.

Avant cette rencontre, le samedi 25 juin 2022 au Foyer-polyvalent de Didiévi, les militant(e)s RHDP ont unanimement porté leur choix sur les ex-Coordonnateurs Régionaux RHDP du Bélier, c'est-à-dire Brice KOUASSI et YAO-BHOREY Casimir.

Pour eux, il s'agit de donner à ces cadres la légitimité et les moyens de continuer l’implantation du RHDP dans leur département, au regard des avancées considérables en matière de développement. C'est pour joindre l’acte à la parole que les militants RHDP de Didiévi résidant à Abidjan se sont également réunis, à l'effet de soutenir leurs futurs candidats par une cotisation volontaire.

Selon Albert KOUAKOU, ex Délégué Communal et sous-préfectoral, plus de 2.000.000 FCFA ont été collectés en 05 jours. Avec ce montant très satisfaisant, les militants RHDP de Didiévi se donnent les moyens de payer la caution de leurs candidats et de les soutenir lors des futures élections départementales RHDP.

Notons que, pour le Directoire du RHDP, la nouvelle architecture du parti majoritaire en Côte d'Ivoire permettra aux responsables politiques d'être plus proches des militants afin de continuer à élargir sa base, conformément à la volonté du Président du parti, SEM Alassane OUATTARA.