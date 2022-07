Concours de gendarmerie 2022 : Voici les conditions

Le concours de gendarmerie 2022 est ouvert. Dans un communiqué, la gendarmerie nationale a fixé les conditions que devront remplir les candidats.

Le concours de gendarmerie 2022 est lancé

Désormais, toutes les personnes désireuses de se présenter au concours de gendarmerie 2022 connaissent les conditions à remplir. La gendarmerie nationale informe que les préinscriptions se tiendront du vendredi 1er au dimanche 17 juillet 2022. Ci-dessous le communiqué officiel :

CONCOURS D’ENTRÉE DANS LES ÉCOLES DE GENDARMERIE : OUVERTURE DE LA SESSION 2022

LES CONDITIONS A REMPLIR

• Être de nationalité ivoirienne ;

• Être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 31 décembre 2022, c’est-à-dire être né entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004 ;



• Être titulaire au moins du BEPC ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation ou le ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage ;

• Avoir une taille minimale de 1,68 m pour les hommes et 1,66 m pour les filles.

QUAND ET COMMENT FAIRE SA PRÉINSCRIPTION ?



. Les préinscriptions se déroulent du vendredi 1er au dimanche 17 juillet 2022

• En ligne, sur le site internet :

www.ci-gendarmerie.org