Comment Guillaume Soro a failli séparer Sangafowa et Ouattara

Les relations entre Guillaume Soro et Mamadou Sangafowa Coulibaly ont été mal perçues dans le camp du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). L’actuel ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie avait été éjecté du gouvernement en 2019.

Guillaume Soro-Mamadou Sangafowa, une amitié qui dérange...

Mamadou Sanfafowa Coulibaly a fait la connaissance de Guillaume Soro en 2002 lors de la rébellion contre le pouvoir de Laurent Gbagbo. Les deux hommes sont restés proches jusqu’à l’avènement d’Alassane Ouattara au pouvoir en avril 2011 au lendemain de la crise postélectorale qui a fait 3 000 morts.

Homme important dans le dispositif d’Alassane Ouattara, Guillaume Soro refuse toutefois de rejoindre le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Alors président de l’Assemblée nationale, l’ex-chef rebelle préfère démissionner plutôt que de militer au sein du RHDP.

Dès sa démission, l’ancien député de Ferké annonce sa volonté de briguer la magistrature suprême. Il crée le GPS (Générations et peuples solidaires) et se porte candidat à l’élection présidentielle de 2020. L’homme est désormais en froid avec son ancien mentor, Alassane Ouattara.

Membre du RHDP, Mamadou Sangafowa Coulibaly refuse de prendre ses distances vis-à-vis de Guillaume Kigbafori Soro. Il va plus loin en faisant comprendre à ses compagnons que le parti au pouvoir a plutôt "un devoir de reconnaissance envers" le leader des soroistes.

Selon une information de Jeune Afrique, cette proximité avec Soro a conduit au limogeage du gouvernement de Mamadou Sangafowa le 4 septembre 2019. Il était ministre de l’Agriculture et du Développement rural. Amadou Gon Coulibaly avait obtenu l’accord du président ivoirien pour le virer.

Mais tout ceci semble désormais loin puisque Mamadou Sangafowa Coulibaly qu’en 2022, il est rappelé dans le gouvernement de Patrick Achi pour occuper le poste de ministre des Mines, de l’Énergie et du Pétrole.