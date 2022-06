DJ Snake: La méga star du rap qui revendique ses origines algériennes

DJ Snake incarne le talent, le travail et la régularité. Star planétaire de la musique Rap, l'artiste français d'origine algérienne, s'est taillé une place au sommet dans le landerneau musical au fil des années, non sans difficultés. Son amour pour sa terre d'origine (Algérie) est une source d'inspiration pour l'homme.

DJ Snake, une trajectoire rectiligne

De son vrai nom William Sami Etienne Grigahcine, DJ Snake n'est pas encore au crépuscule de sa carrière. Malgré les années, ses talents de Disc Jockey, d'auteur-compositeur, de producteur musique et de réalisateur artistique, n'ont pris aucun ride. Mieux, le natif de Paris s'affermit davantage dans l'exercice de sa passion.

Mais comment pouvait-il en être autrement quand on sait que l'homme a connu des succès planétaires avec ses nombreuses oeuvres. Entre autres, sa collaboration avec Dillon Francis pour le titre Get Low en 2014 ou encore la production du single, Girls Have en collaboration avec G-Eazy et rich The Kid en 2019. Des succès présagent une très belle carrière à l'artiste.

Algérien un jour, algérien pour toujours

DJ Snake ne s'en cache pas. Il a bel bien une origine algérienne, lui qui est né en France de parents algériens, a le sang de ce pays du Maghreb qui coule dans ses veines. Comme pour revendiquer ses racines, le talentueux musicien a, dans son dernier single sorti en mai dernier, fait un clin d'oeil à sa culture d'origine.

Intitulé "Disco Maghreb ", le dernier tube du franco-algérien est un hommage à la mythique boite de production de musique rai Disco Maghreb. Véritable mixture de sonorités rai et reggada, Disco Maghreb a déjà trouvé une grande résonance chez les amateurs de Rap en Algérie.

Tout comme le single "DZ Forever" qui a été tourné en 2021 en Algérie, Disco Maghreb a été également tourné en Algérie plus précisément à Oran. Ce qui prouve l'attachement réel de DJ Snake à la terre de ses aieux.

Comme un symbole, DJ Snake a participé à la cérémonie festive qui a marqué l'ouverture officielle des "Jeux Méditérranéens" le 25 juin dernier à Oran. L'homme de 36 ans est également annoncé à la cérémonie de clôture le 4 juillet prochain.