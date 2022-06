Côte d’Ivoire: La CNFCI organise le 1er forum international sur les frontières

Initiative de la Commission nationale des frontières de la Côte d’Ivoire, la première édition d’un forum international sur les frontières, dénommé « Abidjan Border Forum », prévue en octobre 2022, a été officiellement lancée, ce jeudi 30 juin.

L'Allemagne salue l'implication de la Côte d’Ivoire dans le programme Frontière de l’Union africaine

Le directeur de cabinet adjoint du Premier Ministre, Alain Pohan, a procédé, jeudi 30 juin 2022 à Abidjan-Cocody, au lancement officiel de la première édition d’un forum international sur les frontières, dénommé « Abidjan Border Forum » (Forum des Frontières d’Abidjan), prévue du 26 au 28 octobre 2022 à Abidjan. Ce, à l’initiative de la Commission nationale des frontières de la Côte d’Ivoire (CNFCI).

« Il s’agit d’une plateforme qui arrive à propos pour offrir de belles opportunités d’échanges et d’interactions entre les acteurs frontaliers étatiques et non étatiques nationaux et internationaux. Car, face aux problématiques que soulève la gouvernance des frontières dans nos différents pays, il est impératif d’avoir une mutualisation de nos moyens tant dans la réflexion que dans l’action », a dit Alain Pohan.

Pour une bonne sécurisation des frontières, le représentant du Premier Ministre a suggéré de concevoir la gestion des frontières dans le cadre plus large des efforts régionaux, encourager le développement de stratégies nationales et sous-régionales, promouvoir la nécessité de baser la gestion des frontières sur des données fiables et développer des partenariats solides avec les Etats voisins.

Alain Pohan a rappelé que la Côte d’Ivoire a décidé de mettre en œuvre un programme spécial dans les zones frontalières du Nord, notamment dans les régions du Bounkani et du Tchologo.

Selon le secrétaire exécutif de la CNFCI, Diakalidia Konaté, ce forum international a pour objectif principal de réunir, tous les deux ans, les acteurs nationaux, internationaux, les organisations et Partenaires techniques et financiers (PTF), en lien avec la gestion des frontières, en vue d’adresser et de revisiter les problématiques liées à la gouvernance des frontières et d’y créer une synergie d’actions.

Pour ce faire, il a lancé un appel à tous les acteurs frontaliers étatiques et non étatiques et aux médias pour leur pleine participation à ce forum qui représente une belle opportunité d’interactions.

La représentante de l’ambassadeur d’Allemagne en Côte d’Ivoire, Linda Leibiger, s’est, pour sa part, réjouie des résultats probants atteints par la Côte d’Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre du programme Frontière de l’Union africaine. Non sans réaffirmer l’engagement de son pays pour le renforcement et le développement de la gestion des espaces frontières des pays concernés.

Abidjan Border Forum est initié avec la collaboration du Programme d’appui de l’Allemagne au Programme Frontière de l’Union africaine et la GIZ.

Cette première édition est placée sur le thème « Frontière et sécurité collective ». Au menu, des expositions et animations de stands, des panels, des rencontres B to B, des communications et des distinctions.