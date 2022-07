Titrologie du 1er juillet, « Ouattara impuissant face aux Inondations »

Dans la titrologie de ce vendredi 1er juillet, les dégâts causés par les pluies diluviennes et inondations font l’actualité. Le quotidien Le Réveil titre à cet effet « Ouattara impuissant face aux Inondations ».

Titrologie du titrologue : Abidjan, pieds dans l’eau

Certains quartiers de la ville d’Abidjan sont sous l’eau. C’est le cas de Trechville qui a été le quartier le plus touché dans la journée de jeudi 30 juin même si de gros drames ont aussi endeuillé le Pleateau. Plusieurs rues de cette commune étaient inondées par les pluies diluviennes qui s’abattent sur la capitale économique ces derniers jours. Un triste bilan de ces inondations fait état de 2 enfants tués au Plateau et 64 blessés.

La situation est de plus en plus inquiétante d’autant plus que cette galère pourrait perdurer encore quelques jours, voir semaines. Ce sujet marque donc l’actualité même si d’autres sujets émergent dans la titrologie du jour.

À la Une de Le Mandat, une affaire de détournement fait l’actualité. « Détournement de 7 milliards de F de Bédié à Daoukro, voici toute la vérité », marque à sa Une cette source. Dans l’autre volet de la titrologie, on peut lire « apaisement du front social / signature d’une nouvelle trêve ».

Le titrologue informé sur le retour de Gbagbo

L’Intelligent d’Abidjan évoque la réception du président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire par le chef de l’État sénégalais. « Adama Bictogo reçu par le président Macky Sall ». La source rapporte également le propos du Premier ministre Patrick Achi qui estime que l’accord signé avec les organisations de société civile n’est « ni un renoncement… encore moins un chèque en blanc ».

L’autre fait marque pour le Titrologue est « Le régisseur de la Maca jété en prison ». Il paie ainsi l’évasion du baron de la drogue.

Notre voie originael oriente le titrologue sur la politique. « Gbagbo l’insubmersible est de retour », marque le quotidien après le retour de l’ancien président de la Côte d’Ivoire d’un séjour privé en Europe.