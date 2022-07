Nadiya Sabeh - Ariel Sheney : Le couple vit son love à fond

Profitant de l'anniversaire de son amoureux qui n'est autre que l'artiste Coupé-décalé, Ariel Sheney, Nadiya Sabeh lui a envoyé un joli message.

Nadiya Sabeh à son époux Ariel Sheney: ''Tu es fort''

Ariel Sheney et sa charmante épouse Nadiya Sabeh ont été très en vue durant la dernière célébration de la fête de Saint Valentin ou encore la fête des amoureux. En effet, "le petit Nouchi d'Abobo" s'était invité, le 14 février dernier, sur le plateau de l'émission ''C'est midi'' à la RTI où son épouse exerce en qualité de chroniqueuse, pour lui faire une belle déclaration d'amour.

Quelques jours après cette scène assez émouvante qui a séduit de nombreux observateurs, Nadiya Sabeh a fait des confidences sur son homme.

"Ariel et moi, nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Yopougon pendant ses débuts dans la musique. La première fois qu'on s'est vu, je me suis dit: c'est qui lui? Il m'énervait, limite même je ne voulais même pas le sentir. Mais comme on le dit, tout ce qui t'énerve finit toujours par te plaire. C'est dans ça je suis actuellement. C'est moi qui lui ai dit: je t'aime en premier'', a-t-elle confié à Euloge First. Elle a ensuite expliqué comment s'est faite sa demande en mariage.

''Pour la demande en mariage, ce qui m'a le plus marqué ce jour-là, c'est la sincérité qu'il dégageait dans ses paroles et son regard, son sourire, ses gestes. Je sentais qu'il était prêt pour une autre étape dans nos rapports. C'était trop mignon. Je suis fière et je continue d'être fière de lui'', a-t-elle renchéri.

Visiblement très amoureuse de son homme, Nadiya Sabeh ne manque pas d'occasion pour rendre hommage à ce dernier. Elle a donc profité de l'anniversaire de l'ex poulain de feu Dj Arafat, pour lui dédier un très beau message qu'elle a posté sur sa page Facebook.

'' En ce jour de ton anniversaire, je te souhaite beaucoup de bonheur mon amour. Que Dieu puisse toujours te donner la santé, la force face à l’adversité, l’esprit du discernement, la sagesse et du succès ! Petit tu es fort. C'est eux qui ne savent pas. Tu viens de la bonne école ( faut pas ton coeur va prendre l’eau ). T’es un LION ! Je t’aime HAYETÉ, MON JPCC, MON BEB, MON MAMOUR, MON COLONEL, MON ASSO ! JOYEUX ANNIVERSAIRE MON JPCC", a-t-elle écrit.