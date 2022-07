Air Algérie: De nouvelles dispositions pour les billets non utilisés

La compagnie nationale aérienne Air Algérie a pris de nouvelles mesures concernant les billets d’avion non utilisés par ses clients. D’après la mise à jour publiée sur sa Page Facebook, la direction de la compagnie annonce que cette mesure concerne toutes les destinations.

Air Algérie va rembourser les billets non utilisés

C’est une information qui va soulager plus ou moins, les clients d’Air Algérie. Soumise depuis quelques mois à la problématique des billets achetés non utilisés à cause de la crise sanitaire de la Covid-19, la compagnie aérienne a décidé de prendre les taureaux par les cornes pour régler définitivement le problème.

Alors qu’elle avait fait savoir à ses clients, le jeudi 23 juin 2022, que les billets non utilisés vont être modifiés « sans frais et sans différence tarifaire », le pavillon national algérien est allé plus loin dans sa dernière sortie.

« Quelle que soit votre destination et afin de vous faciliter l'utilisation de vos anciens billets ou EMD-Voucher archivés durant la pandémie, Air Algérie met à votre disposition le lien suivant: https:// tktcovid.airalgérie.dz », renseigne la nouvelle mise à jour d'Air Algérie.

Par ailleurs, la compagnie précise que les demandes seront traités avec une grande célérité. « Votre demande sera traitée quelques jours après votre enregistrement vous permettant ainsi d'organiser votre prochain voyage ou de demander un remboursement auprès de votre agence », précise le communiqué.

Enfin, elle précise la date limite de l'opération. « La date limite de réception des demandes est fixée au 30 novembre 2022 », peut-on lire dans la note.

Il y a de cela quelques jours, le porte-parole de la compagnie, Amine Andaloussi, expliquait que « l’opération de remboursement des billets non utilisés pour les voyages entre la France et l’Algérie a déjà atteint un stade avancé ».

Reprise de ses liaisons habituelles, une première depuis 2019

Air Algérie prend cette mesure pour satisfaire ses clients dans un contexte où la compagnie a repris cet été pour la première fois depuis 2019, une bonne partie de ses liaisons habituelles notamment vers la France.

Selon la compagnie, au total 170 vols vont atterrir dans les villes françaises en provenance de l'Algérie.