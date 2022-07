Football: Comment l’effet Didier Drogba a sauvé l’As Denguélé

Grand soutien de Didier Drogba dans le cadre de l’élection à la Fif, le président de l’As Denguélé, Koné Abdoulaye, a expliqué la mobilisation qui est née autour de son club au lendemain de cette élection.

Koné Abdoulaye (As Denguélé) : ‘’Depuis le 23 Avril 2022, nous avons plus de 3000 maillots vendus ... grâce à l’effet Didier Drogba ‘’

L’As Denguelé est l’un des rares clubs de Ligue2 à avoir accordé son soutien à Didier Drogba dans le cadre de l’élection à la Fédération ivoirienne de football (Fif). Le président de ce club, Koné Abdoulaye, avait même désigné l’ancien buteur des Eléphants de Côte d’Ivoire, président d’honneur de son deuxième club, Deux Plateaux Fc, afin de lui permettre de participer aux Assemblées générales de la Fif.

Pour le président de l'As Denguélé, Didier Drogba était clairement celui qui pouvait mettre les moyens financiers à la disposition des clubs. ''Dans le projet de Didier Drogba, il y a la possibilité que moi président de club, je puisse avoir des sponsors, il y a la possibilité que je puisse avoir suffisamment d'argent pour financer mon club. 150 millions de Fcfa, si vous avez 8 millions de charge, le championnat dure 10 mois. Ça vous fait 80 millions, vous pouvez même augmenter les salaires des joueurs... Didier Drogba va apporter tout ça… Quelqu'un me disait: les autres ont augmenté les subventions, mais ils vont trouver l'argent où? Vous croyez que si ce n'est pas Didier Drogba qui est élu, les autres auront la possibilité d'avoir les sponsors ? (...) Moi je suis réaliste, je sais que si Didier vient, j'aurai les moyens pour gérer mon club'', a-t-il indiqué lors du lancement de la campagne de Drogba.

Mais malheureusement pour le président Koné Abdoulaye, son candidat a perdu les élections. Cependant, son club, à l’instar du Lys de Sassandra, a également profité de la sympathie de nombreux supporters. Ce qui a certainement permis aux joueurs de se surpasser et d'arracher le ticket qualificatif de la Ligue 2, à l’équipe d’Adiaké qui a longtemps dominé le championnat.

Dans un message posté sur la page Facebook du club, le président de l’As Denguélé a expliqué comment son club s’est métamorphosé après les élections à la Fif. ‘’Partout où nous avons joué, nous avons bénéficié du soutien des supporters. À Adiaké lors du match important contre l’OFC qui nous a permis de passer devant cette équipe, des supporters sont venus d’Aboisso, de Grand- Bassam, d’Abidjan et même d’Adiaké pour nous soutenir. De même à Tiébissou face à l’Esperance de Bouaké où la notabilité et la population se sont mobilisées pour notre victoire. Je tiens à vous dire qu’en 15 ans, nous n’avons pas vendu plus de 50 maillots. Mais depuis le 23 Avril 2022, nous avons plus de 3000 maillots vendus. Au niveau de notre page Facebook, nous sommes passés de 160 abonnés à 80.000 à ce jour. Tout cela grâce à l’effet Didier Drogba‘’, a-t-il indiqué.