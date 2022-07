CAN Maroc 2022: La Zambie dévoile 22 joueuses sans Barbara Banda

La vedette de l’équipe de la Zambie, la joueuse Barbara Banda ne fait pas partie de l’aventure de la CAN Maroc 2022.

La Zambie perd Barbara Banda

Elle devait être une des attractions de cette CAN Maroc 2022. Finalement Barbara Banda ne fera pas partie de la fête.

Le sélectionneur de la Zambie, Bruce Mwape, a dévoilé sa liste définitive de 22 joueurs pour la compétition, sans Barbara Banda forfait pour des raisons médicales.

A l'annonce de la nouvelle, le choc et la déception se sont emparés de l’effectif zambien ainsi que de tous les amateurs du football féminin du continent.

Sa coéquipière Hazel Natasha Nali n'a pas pu cacher sa consternation face à cette nouvelle. Elle a déclaré en exclusivité à Cafonline.com : "c'est vraiment triste. Chacun d'entre nous voulait qu'elle fasse partie de ce tournoi. Nous avions besoin d'elle. Son absence est une grande perte pour notre équipe. Barbara apporte tellement à l'équipe. Elle est la capitaine et la leader technique de notre équipe. Elle est une grande source d'inspiration pour nous tous. Elle va nous manquer sur le terrain.”

A 22 ans, Barbara Banda est le visage du football féminin en Zambie. Ces dernières années, elle s'est fait connaître au niveau mondial lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020 en devenant la première joueuse de l'histoire des Jeux olympiques à réaliser deux triplés consécutifs.

Renarde des surfaces, Banda n’abandonne jamais devant le but. Elle se fait remarquer en 2017 lors de la Coupe du monde des U17 au Costa Rica. En 2020, elle devient la meilleure marqueuse du championnat chinois avec 18 buts en 13 matchs.

Hazel Nali connaît Barbara Banda depuis 2015 “ Elle nous a tant donné depuis des années, à nous maintenant de rendre la pareille. Chaque match sera une dédicace pour elle”.

A noter que la Zambie est logée dans le groupe B aux côtés du Cameroun, triple finaliste, de la Tunisie et du Togo.

"Nous voulons gagner cette Coupe d’Afrique des Nations et aller à la Coupe du monde. Nous avons de très bons souvenirs des Jeux olympiques et ils sont notre motivation pour entamer cette compétition. Nous voulons être au niveau des plus grandes équipes du monde." a ainsi conclu la portière zambienne.

Les Copper Queens affronteront les Lionnes indomptables du Cameroun lors de la deuxième journée de la compétition, le 3 juillet à Casablanca.