CAN féminine-Maroc: Motsépé et Infantino présents pour l'ouverture

Le Maroc accueille à partir de ce samedi 2 jusqu'au 23 juillet 2022, la 14e édition de la CAN féminine. La cérémonie d'ouverture sera marquée par la présence de grande personnalités du football notamment, le Dr Patrice Motsepé, président de la CAF (Confédération africaine de football) et de Gianni Infantino.

Patrice Motsepé et Gianni Infantino sont au Maroc

Ce samedi 2 juillet 2022, le complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat sera le théâtre de la grande cérémonie d’ouverture de la 14e édition de la Coupe d’Afrique des Nations féminine de football, « Total Énergie Maroc 2022 ». Cette cérémonie se déroulera, non seulement, en présence des autorités marocaines, mais aussi de grands dirigeants de football à l’instar du président de la Confédération africaine de football (CAF), Dr Patrice Motsepé et de Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football association (FIFA).

Selon les sources de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), ces deux personnalités ont atterri en début de matinée ce samedi et ont été accueillies par le président de l’instance dirigeante du football marocain, Fouzi Lekjaa, avant d'assister à la cérémonie d'ouverture de ce soir qui se déroulera dans une atmosphère féerique.

La CAN de toutes les innovations, la VAR utilisée

Décidément la CAN féminine 2022 qu'accueille le Maroc est le tournoi des grandes innovations. Première CAN féminine à 12 sélections, ce tournoi sera le tout premier de l’histoire de la compétition à béneficier de l'apport de l’arbitrage vidéo. L'assistance vidéo sera utilisée au cours des 28 matchs de la compétition.

"C'est un pas audacieux dans la bonne direction. Le football féminin se développe en Afrique et il est important que nous adoptions les dernières tendances et technologies pour améliorer le jeu. Nous avons certaines des meilleures arbitres du continent au Maroc et leur formation ainsi que leur développement sont essentiels pour nous. Quatre arbitres féminins, notamment Salima Mukasanga du Rwanda, Carine Atemzabong du Cameroun, Fatiha Jermoumi et Bouchra Karboubi du Maroc, faisaient partie du corps arbitral de la CAN 2021 au Cameroun. Elles y ont d'ailleurs fait un travail incroyable. En utilisant la VAR pour tous les matches de la CAN féminine, nous poursuivons sur notre lancée qui est celle de la progression et du développement du niveau du football féminin de la CAF", a dit Eddy Maillet, le directeur des arbitres de la CAF.