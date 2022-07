Agboville: Les meilleurs enseignants et élèves de l’IEPP 2 célèbrés

L’Inspection de l’enseignement préscolaire et primaire (IEPP 2) d’ Agboville a célébré, le jeudi 30 juin 2022, le mérite et l’excellence de ses enseignants et élèves, qui se sont distingués durant l'année scolaire. Une cérémonie haute en sons et en couleurs couplée à la commémoration de son cinquantenaire.

L’IEPP 2 d’ Agboville célèbre le mérite et l’excellence de ses enseignants et élèves

Les meilleurs enseignants, comités de gestion des établissements scolaires (COGES), directeurs au niveau de l’IEPP 2, ont été primés. Les premiers de la maternelle au CM1, ainsi que le major et la première au niveau des filles au Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) 2022 de la circonscription, ont été aussi récompensés. À côté de ceux-ci, il faut compter aussi l'équipe vainqueure du tournoi de football inter-écoles, la cantine et l’école la plus propre.

La cérémonie a été l’occasion de remettre des tableaux d’honneur à plusieurs anciens agents de l’IEPP 2. « Vous êtes à l’honneur chers collaborateurs et élèves. Le défi qui s’offre à vous est de garder jalousement cette place de locomotive qui est désormais la vôtre, tractant ainsi les autres wagons d’élèves à arpenter les sillons que vous venez de tracer », a indiqué Fofana Kassoumou, premier responsable de l'IEPP 2 d' Agboville.

Puis, il a invité les parents d’élèves à plus d’engagement dans l’encadrement de leur progéniture, en leur déconseillant les voies tortueuses de la tricherie et de la fraude aux examens scolaires.

« Cette année, nous avons obtenu 47,15% de taux de réussite à l'examen du CEPE. Mesdames et messieurs, cette note, certes, en deçà de la moyenne nationale, ne nous satisfait pas mais pour mes collaborateurs et moi, il traduit le signe véritable de la renaissance et la primauté de l’effort sur les satisfécits de façade », se console Fofana Kassoumou.

Pour rappel l'IEPP 2 d'Agboville occupe la dernière place sur les 6 IEPP que compte la direction régionale de l'Éducation nationale et de l' Alphabétisation (Agboville 1, Grand-Morié, Azaguié, Agboville 3 et Rubino).

9 enseignants totalisant entre 23 à 43ans d'activités, ont également été primés pour service rendu à la nation, dans le cadre du cinquantenaire.

Tizié TO Bi

Correspond régional