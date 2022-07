Ordre des médecins du Gontougo: Dr Dosso Mémoé investi président régional

La ville de Bondoukou a abrité, samedi 2 juillet 2022, la cérémonie d’investiture du nouveau président du conseil régional de l’ Ordre des médecins du Gontougo, Dr Dosso Mémoé.

Ordre des médecins : Le gynécologue Dr Dosso Mémoé, nouveau gardien de la pratique médicale dans le Gontougo

Le président du Conseil régional de l’ordre des médecins de Côte d’Ivoire du Gontougo (CROMG), Dr Dosso Mémoé, a été investi, samedi 2 juillet 2022, à Bondoukou.

Dr Dosso Mémoé, médecin gynécologue au centre hospitalier régional (CHR) de Bondoukou, a été élu, courant février 2022, à Bondoukou.

“Nous sommes conscients des défis qui nous attendent, des critiques des populations. Je tiens à les rassurer. Nous nous engageons, mes collègues et moi à faire en sorte que la pratique de ce noble métier de médecins épousent les attentes de nos parents”, a-t-il promis.

Pour lui , l’ordre des médecins est chargé du respect des principes de moralité, probité et de dévouement. "C’est l’ensemble des médecins du privé et du public légalement formés et ayant prêté serment dans le but de pratiquer ce noble métier dans les normes et avec une dimension humaine”, a-t-il soutenu.

Le représentant de l’ordre national des médecins de Côte d’Ivoire, Dr Badou Kouamé, a sensibilisé ses collègues, à adhérer à cet ordre pour exercer dans la légalité leur profession.

“Le milieu sanitaire est à assainir face aux récriminations de chacun de vous. Tous ceux qui sont en blouse ne sont pas médecins mais posent des actes médicaux”, a-t-il déploré. Il a enjoint cette structure du Gontougo à défendre “l’honneur et la probité du médecin”.