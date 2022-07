Cristiano Ronaldo en route pour Chelsea: Le montant du transfert fixé

Le mercato d’été bat son plein. Désireux de quitter Manchester United cet été, la direction des Red devils aurait accepté le départ de Cristiano Ronaldo. Le nom du Portugais circule du côté de Chelsea.

Cristiano Ronaldo est bien parti pour animer le marché des transferts - Mercato

Les Red Devils seraient désormais enclins à se séparer de leur star, après avoir écarté cette possibilité dans un premier temps.

Un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo semble proche de la sortie. Malgré son engagement avec le pensionnaire de Premier League jusqu’en juin 2023, le Portugais aurait fait part à sa direction de sa volonté de plier bagage dans ce mercato estival. Une demande jusqu’ici refusée par les Red Devils, mais ces derniers se seraient fait une raison depuis. L’histoire entre Cristiano Ronaldo et Manchester United est bien partie pour prendre fin, à nouveau.

Selon The Sun, Manchester United est prêt à céder Cristiano Ronaldo, et ce le plus vite possible afin de s’éviter une longue bataille avec le Portugais. Désireux de conserver son joueur, Erik Ten Hag se serait également fait une raison en acceptant la décision de sa direction. Une tendance confirmée par 90min, annonçant que le pensionnaire de Premier League a fait savoir que Cristiano Ronaldo sera autorisé à partir cet été en cas d’offre comprise entre 17 et 18M€, soit 15M£.

CR7 veut la Ligue des champions

Une position acceptée par Erik Ten Hag, conscient qu’il devra planifier la prochaine saison sans Cristiano Ronaldo alors que le nouvel entraîneur de Manchester United comptait pourtant sur lui. Comme l’explique The Sun, le quintuple Ballon d’Or souhaite disputer la Ligue des champions et serait également déçu par le niveau de l’équipe. Jorge Mendes s’active pour dénicher un nouveau club à son client et a déjà entamé des discussions avec Chelsea ou encore le FC Barcelone.