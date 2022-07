Titrologie: Bictogo déroule son CV, la CAN Côte d’Ivoire 2023 reportée

La revue de presse ou la titrologie de ce lundi 4 juillet 2022 est légèrement dominée par la cérémonie d’hommage au tout nouveau président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, ce week-end à Agboville.

Le message d'Adama Bictogo à ses parents d’Agbovile domine légèrement la titrologie de ce lundi 4 juillet

De nombreux quotidiens sont revenus sur les propos d’Adama Bictogo à l’endroit de ses parents à Agboville. ‘’ Cérémonie d’hommage, Adama Bictogo : je suis à ce poste, grâce à vos prières‘’, lit-on à la Une de L’Essor Ivoirien, quand Le Rassemblement affiche à sa page d'ouverture: ‘’ Bictogo à ses parents : vos prières sont montées à Dieu. Dans deux mois, allez dire merci à Ouattara‘’.

L’Expression mentionne à sa Une: ‘’ Depuis Agboville, Bictogo fait des confidences sur ses liens forts avec Ouattara‘’ . Le Nouveau Réveil, pour sa part, mentionne à sa page d'accueil: ‘’ Face aux siens, hier à Agboville, Adama Bictogo déroule son CV''.

Plusieurs autres sujets ont été abordés dans la titrologie de ce jour. L’Inter rapporte des propos d’un chef traditionnel crachant ses vérités aux politiques: ‘’ Arrêtez de nous transformer en directeurs de campagne ‘’, a-t-il indiqué.

Le Bélier mentionne à sa page d'accueil: ‘’ Municipales et régionales de 2023: Le régime refuse la réforme de la Cei‘’. Le Jour Plus, de son coté, barre à sa page d'ouverture: ‘’PDCI-RDA : l’argent des ex-prisonniers de la désobéissance civile détourné‘’.

Le Quotidien d’Abidjan, quant à lui, affiche à sa Une: ‘’ En tournée à l’intérieur du pays, le professeur Dédi Séri fait des révélations sur Gbagbo. Voici pourquoi Gbagbo a été enlevé et déporté‘’.

En sport, certains quotidiens se sont intéressés au report de la CAN 2023 par le Confédération africaine de football (Caf). ‘’ Caf / Le Comité exécutif a décidé: Can 2023 reporté, les vrais maisons‘’, titre Le Sport, quand Supersport pointe à sa Une: ‘’ Can 2023 : la compétition reportée en 2024 à cause de la pluie‘’.