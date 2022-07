Buzz ou rupture : À quoi jouent Eunice Zunon et son chéri Tenor ?

Le couple Tenor-Eunice Zunon a-t-il volé en éclats ? Des publications du chanteur camerounais et de la comédienne ivoirienne créent un véritable tollé sur la toile. Tout porte à croire que l'amour est fini entre les deux stars. Recherche de buzz ou véritable séparation ?

Le love est-il fini entre Tenor et Eunice Zunon ?

Le weekend dernier, Eunice Zunon a fait une publication qui a interpellé les internautes. En effet, la web humoriste a posté un message laissant croire que sa relation avec Tenor a pris fin. "Si je savais que ce voyage allait changer complètement mes aspirations mes croyances, mon esprit, mon âme, ma vie… Je n’allais peut-être pas avoir le courage de le faire", a écrit BP Bouche pointue.

En réponse à une internaute qui l'avait appelée madame Tenor, elle a répondu ceci : "Lol, sur l’acte de naissance des filles de joie, il est écrit en petit caractère (Madame Ténor). Moi je n’avais pas vu ça , je me suis jetée dedans."

Eunice Zunon est allée plus loin en ajoutant : "Je ne peux pas avoir honte d’avoir aimé. Quand c’est fini, il faut que chacun avance et assume ses responsabilités au lieu de vouloir retourner la situation." Il n'en fallait pas plus pour déclencher une polémique sur la toile.

De son côté, Tenor n'est pas du tout rassurant sur son avenir auprès de la belle Ivoirienne. "Ténice, c’est fini malheureusement", a déclaré le chanteur d'origine camerounaise. Il a même posté une photo d'Eunice et lui avec comme légende : "Trop beau pour être vrai."

Cela fait quelques mois que Tenor a acquis le coeur de la fille du magistrat Alain Zunon. Les deux stars avaient d'abord nié être en couple avant de finalement annoncer la nouvelle à leurs fans. Actuellement, la question est de savoir si le Camerounais et la présidente des "kpakpatos" ont réellement rompu. Ou peut-être veulent-ils créer un buzz. Attendons de voir.