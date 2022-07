Adama Bictogo à ses parents d’Agbovile: "Je suis votre combattant"

Une semaine après la journée d’hommage au président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Dimba N’Gou Pierre, reconduit à son poste de ministre de la Santé, les populations de la région ont célébré officiellement la victoire d’Adama Bictogo, député d’Agboville commune en tant que président de l’Assemblée nationale.

Après son élection à la présidence de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo célébré dans l'Agnéby-Tiassa

Venus de Tiassalé, Sikensi, Taabo, Agboville et des régions de la Mé, du Loh-Djiboua et du Gbèkê, les élus, cadres et l’ensemble des forces vives, ont pris d’assaut le dimanche 03 juillet 2022, la place Henri Konan Bédié d’Agboville. Et ce, afin de communier avec celui qui a été élu à la tête de cette institution parlementaire le 07 juin dernier, à plus de 97% face au candidat du PDCI, Jean-Michel Amankou.

« Populations de l’Agnéby-Tiassa, nous sommes venus vous dire merci pour avoir donné un grand homme à la Côte d’Ivoire. Les députés sont reconnaissants pour ce que vous faites et vous confie Adama Bictogo. Entourez-le de vos bénédictions afin qu’il réussisse sa mission car il est précieux pour nous, pour vous et pour toute la nation », a souligné Frégbo Basile, président du groupe parlementaire RHDP.

Au nom des élus et cadres, Marie Virginie Kouassi, député-maire de Rubino, soutient que : « l’élection d’Adama Bictogo à la tête de l’Assemblée nationale est un fait historique et le premier indicateur de l’unité nationale ».

Notons que celui qui a été baptisé du nom de Nanan N’Gbésso Agbé d’Éry-Makoudjié 1, est la 2ème personnalité politique de l’Agnéby-Tiassa après le prof. Mamadou Coulibaly, a occupé ce poste.

« Cher frère Adama Bictogo, tes parents sont heureux et fiers de toi. Mesdames et messieurs les députés, l’Agnéby-Tiassa vous dit merci et vous félicite pour ce choix qui honore la Côte d’Ivoire…Par cette marque de confiance placée en toi et en de nombreux cadres de notre région d’une part. Et, pour ses nombreuses réalisations dans notre région d’autre part, je voudrais au nom des populations témoigner toute notre gratitude à Son excellence le président de la République, Monsieur Alassane Ouattara », a confié le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Dimba N’Gou Pierre avait, à ses côtés, ses collègues de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Koffi Kouakou, et Paulin Claude Danho, ministre des Sports.

Prenant la parole, le nouveau président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, s’est dit honoré du soutien des populations de l’Agnéby-Tiassa, ainsi que des régions sœurs. « Si je suis à ce poste, aujourd’hui, chers parents, c’est grâce à Dieu, c’est grâce à la conjugaison de vos prières. Merci infiniment à vous…Partout où l’amour doit être semée, partout où la joie doit être semée, partout où doit être mené le combat contre la division, je serai là comme un combattant. Le soldat de la paix qui nonobstant ses convictions, reste le soldat du rassemblement », a réitéré la 4ème personnalité politique de la Côte d’Ivoire.

Tizié TO Bi

Correspondant régional