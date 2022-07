Résultats CAN Féminine 2022: Calendrier de ce lundi 4 juillet

Le Maroc, hôte de la CAN Féminine 2022 a ouvert le bal du tournoi le 2 juillet en battant 1-0 le Burkina Faso, victoire historique pour le Sénégal, et le Nigeria, tenant du titre et 9 fois vainqueur de la compétition, entre en lice le lundi 4 juillet contre l’Afrique du Sud. Retrouvez sur Afrique-Sur7.ci le calendrier et les résultats de cette CAN 2022.

Nigeria - Afrique du Sud, duel de titans ce 4 juillet au Maroc - CAN Féminine 2022

De retour à la CAN féminine 10 ans après son unique participation, le Sénégal a débuté l’édition 2022 en décrochant la première victoire de son histoire dans le tournoi, dimanche 3 juillet, face à l’Ouganda (2-0) à Rabat, au Maroc.

Un penalty transformé par Ndeye Awa Diakhaté, surnommé « Eva Neymar » et qui vient de signer à l’OM, avant la pause (29e) et un but de Nguenar Ndiaye au retour des vestiaires (50e) ont permis aux Lionnes de s’imposer, bien aidées aussi par les parades de Tenning Sène dans le but.

Les Sénégalaises prennent ainsi les commandes du groupe A devant le Maroc, pays-hôte, vainqueur du Burkina Faso la veille (1-0), et elles auront l’occasion de se qualifier pour les quarts de finale en cas de nouvelle victoire face au Burkina Faso mardi. Pour l’Ouganda en revanche, l’horizon s’assombrit déjà avant même de défier le Maroc.

Les Lionnes indomptables du Cameroun ont eu une entame plutôt timide dans cette 14e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football féminin "Maroc 2022". Elles ont été tenues en échec (0-0) par la Zambie ce dimanche 3 juillet 2022 au stade Mohammed V de Casablanca à l'occasion de leur première sortie dans ce tournoi.

Les filles de Gabriel Zabo auront tout donné mais ne sont pas parvenues à venir à bout des braves zambienne qui leur avaient déjà barré la route pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Résultats du Samedi 2 juillet 2022

Les Marocaines ont battu 1-0 le Burkina Faso grâce à un coup franc direct de Ghizlaine Chebbak.

Maroc 1 – 0 Burkina Faso à à Rabat [groupe A]

Dimanche 3 juillet 2022

Entrée fracassante pour la Tunisie et un Cameroun tenu en échec face à la Zambie

Sénégal 2 – 0 Ouganda à Rabat [groupe A]

Cameroun 0 – 0 Zambie à Casablanca [groupe B]

Tunisie 4– 1 Togo à Casablanca [groupe B]

Lundi 4 juillet 2022 –

Nigeria – Afrique du Sud à 17h TU à Rabat [groupe C]

Burundi – Botswana à 20h TU à Rabat [groupe C]

Notons que les nations demi-finalistes seront qualifiées pour la Coupe du monde 2023.