Côte d'Ivoire: Bientôt, une cité pour les Éléphants basketteurs

Victoire immobilier veut contribuer aux efforts de l’Etat ivoirien dans le soutien aux Éléphants basketteurs. De ce fait, l’entreprise immobilière a mis à la disposition de la Fédération ivoirienne de basketball, un terrain de 5 hectares, situé à Motobé, village distant d'Alépé d'environ 20 km, situé dans la sous-préfecture d'Oghlwapo et voisin d'un kilomètre de Grand-Bassam.

Victoire immobilier signe un partenariat avec la Fédération ivoirienne de basketball (FIBB) en faveur des Éléphants basketteurs

La présentation des dites parcelles s’est déroulée ce lundi 04 juillet 2022, en présence du Secrétaire General de la Préfecture d'Alepe, des représentants des deux structures et des chefs des villages de Motobé et de Andou-Mbatto, Nanan Bindjé Ebikoi et Nanan Lucien Odjé, ainsi que du sous-chef résident de Motobé, Clément Manda.

"C’est un sentiment de joie qui nous anime (...) Parce que Victoire immobilier est une entreprise citoyenne. Nous voyons tous les efforts de l’Etat pour accompagner nos pachydermes pour faire en sorte que ceux-ci puissent représenter bruyamment la Cote d’Ivoire surtout à l’international", a fait savoir Arnaud Essoh, Directeur Général de Victoire immobilier.

Puis d'indiquer le sens de son geste de faveur des Éléphants basketteurs: "nous leur offrons cette parcelle, pour les accompagner dans la réalisation d'une cité de très haut standing, vu que cette zone est prévue par l'Etat pour devenir une cité huppée". Président de la Fédération ivoirienne de basketball, Mahama Coulibaly n'a pas tarifs d'éloges à l'endroit des premiers responsables de Victoire immobilier.

"Vu l’intérêt que Victoire immobilier a eu pour nous, on est vraiment heureux de sceller ce partenariat. Je pense que Victoire Immobilier sera fière de la fédération qui nous donnera également beaucoup de victoires des deux côtés ", a-t-il promis. Le site de 5 ha qui doit abriter la cité des Éléphants basketteurs est intégré à une future cité de 500 villas de haut standing, dénommée la Cité du Bonheur, dans la future ville nouvelle et écologique de Motobé.

Un site paradisiaque situé entre le fleuve Comoé et la lagune Ébrié, qui sera traversé par la voie Y4 et la voie en cours de bitumage qui reliera Alepé à Grand-Bassam dont les travaux ont deja atteint le village de Monga à 3 Kilomètres de Andou-M’Batto. Un pont est aussi prévu par l'Etat pour ratacher Bingerville à cette zone mitoyenne à Moossou.

Les différents partenaires ont vivement remercié le Ministre des Sports, Paulin Claude Danho et le Ministre Bruno Nabagne Koné, Président d'honneur de la Fédération ivoirienne de basketball, pour leurs efforts en faveur du basket-ball en Côte d'Ivoire. La promotion immobilière dans cette ville nouvelle qui verra très bientôt le jour, prévoit, à proximité, la livraison de terrains nus à toute personne qui veut acquérir, un terrain, en vue d'un projet personnel.