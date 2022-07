Fustigé pour son discours à Miss CI, Bébi Philip: "Vous êtes des lâches"

L'artiste Coupé décalé, Bébi Philip, a réagi face à la polémique autour de son intervention sur la cherté de la vie à la finale de Miss Côte d'Ivoire 2022.

Bébi Philip: ‘’Il n’y a jamais eu de bon ou de mauvais moments pour communiquer entre peuple et dirigeants‘’

Bebi Philip était l’un des artistes invités à la finale de Miss Côte d’Ivoire 2022 qui a eu lieu le samedi 2 juillet dernier à Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. Monté sur scène pour sa prestation, l’artiste a saisi la tribune, pour dénoncer la cherté de la vie en Côte d’Ivoire.

'' Tout est devenu cher. Le marché est cher, même porc au four a augmenté. Donc chères autorités, faites quelque chose pour soulager la population'', a-t-il lancé. La vidéo de cet instant, postée sur la toile, a déclenché une vive polémique, suscitant ainsi de nombreuses réactions.

Alors que certains louent le courage de l’artiste qui a dénoncé une situation assez difficile pour les populations, d’autres, par contre, dénoncent une politisation de la soirée par l’artiste, estimant qu’il est mal placé pour faire cette critique.

C’est le cas de Tiesco le sultan qui n’est pas allé du dos de la cuillère. '’Toi tu arranges son à 2 millions, c'est toi qui dit la vie est chère, jusqu'à tu parles de porc au four, l'hypocrisie ne finira jamais dans ce pays, je te laisse avec Tanguy Debordo, c'est lui qui va dire ton vrai nom. Comme les ivoiriens pervers qui aiment regarder miss-là ne te connaissent pas bien, c'est pour ça qu’ils sont fiers de toi, sinon nous on te connaiconnaît. Tu es l'arrangeur le plus cher de Côte d’Ivoire depuis 10 ans. Donc doucement‘’, a lâché Tiesco le sultan.

Face à la polémique autour de cette affaire, Mister BBp a fait une mise au point lundi à travers un message posté sur sa page Facebook. ‘’Merci Soeurs, Frères, Artistes, Personnalités Politiques, Religieuses, Ivoiriens et Amis de mon pays la Côte d'Ivoire pour votre soutien à mon égard via vos réseaux sociaux. Mon travail étant de vous servir musicalement, je ne cesserai jamais de donner le meilleur de moi artistiquement à chaque fois que j’en aurai l’occasion. Même évoluant dans le registre coupé décalé, il m’arrive souvent d’évoquer, étant sur scène, certaines réalités que nous vivons en tant que citoyens, parce qu'il n’y a jamais eu de bon ou de mauvais moments pour communiquer entre peuple et dirigeants soucieux du bien-être de leur population. PS : à tous ceux qui voudront en faire de la récupération, vous êtes lâches‘’, a indiqué Bebi Philip.