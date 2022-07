Examen BEPC 2022 : Voici où consulter les résultats

Ce sont exactement 547 831 candidats qui ont pris part eux épreuves écrites du BEPC 2022, selon le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation. Ces candidats au Brevet d’études du premier cycle attendent leurs résultats pour le mardi 5 juillet.

BEPC 2022 : Plus de 500 000 candidats attendent les résultats

Pour cette année scolaire, la ministre Mariatou Koné s’est lancée dans la lutte contre la fraude. La première responsable de l’école ivoirienne a tenu un langage franc à l’égard des candidats aux différents examens scolaires.

"Chères Élèves, vous pouvez tricher pour obtenir un diplôme, mais vous ne pouvez pas toujours tricher avec la vie, surtout la vie professionnelle qui a ses exigences de performance et de rendement. La tricherie et la fraude vous rattraperont tôt ou tard quand votre compétence à l’emploi ne reflète pas le niveau de votre diplôme, qui n’est qu’une référence", avait déclaré la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation lors d’une visite à Bouaké.

Après la composition au BEPC 2022, 547 831 connaitront leur résultat le mardi 5 juillet 2022. Pour ce faire, ils devront se rendre sur le site officiel du ministère de l’Éducation nationale, notamment men-deco.org. Les candidats ont aussi la possibilité de se rendre dans leurs centres d’examens pour connaitre leur résultat.

Par ailleurs, il faut noter que la DECO (Direction des examens et concours) fera connaître le taux de réussite au BEPC 2022 dans le courant de la journée. Rappelons que l’année dernière, ce taux s’élevait à 41,27 % contre 53,17 % en 2020.

La grande innovation pour la session 2021-2022 du BEPC est sans contexte l’introduction de la vidéosurveillance. " Nous voulons évaluer les enfants eux-mêmes. Nous voulons les valeurs intrinsèques et non celles de la tricherie. Je veux compter sur le civisme des candidats, la probité des surveillants et celle des parents", a laissé entendre mariatou Koné au lancements des épreuves écrites au Lycée jeunes filles de Bingerville.