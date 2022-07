Cristiano Ronaldo à Chelsea? CR7 absent à l'entraînement de Manchester

Entré à Manchester United, Cristiano Ronaldo veut déjà quitter le navire des Red Devils. S'installe un malaise depuis que le club anglais a été déclaré out de la prochaine Ligue des champions.

Cristiano Ronaldo rêve de jouer la Ligue des champions cette saison. Mais avec quel club?

Cristiano Ronaldo a brillé par son absence à la reprise de l'entraînement des internationaux de Manchester United lundi pour "raisons familiales". CR7 a été aperçu à Lisbonne au centre d'entraînement de la Seleçao. Son avenir chez les Red Devils est toujours en question alors que, comme le révélait le Times, il aurait bien demandé à quitter le club.

Il n'en fallait pas plus pour relancer les supputations sur un éventuel départ du club de sa star portugaise. Et ce mardi, CR7 ne sera pas de retour avec United puisqu'il est toujours à Lisbonne, selon BFMTV.

Le club ne disputera pas la Ligue des champions mais la Ligue Europa, un coup dur pour celui qui a marqué la compétition de son empreinte (meilleur buteur de l'histoire avec 141 réalisations). Et les recrutements envisagés par United (Malacia, Eriksen...) ne convaincraient pas non plus CR7 quant à la possibilité de lutter pour le titre en Premier League à partir du mois d'août.

Chelsea va tout miser sur Ronaldo

Dans ce contexte nébuleux, et alors que United ne se dit en aucun cas vendeur de sa star, plusieurs écuries tentent malgré tout de s'attacher ses services. Ainsi, Chelsea, qui disputera la C1 la saison prochaine, est sur les rangs. Des discussions auraient même eu lieu entre le nouveau propriétaire des Blues, Todd Boehly, et l'agent de CR7, Jorge Mendes. La presse espagnole annonce même que ce dernier a discuté avec le président du Barça, Joan Laporta, à propos du Portugais.

En tout cas, Chelsea fait partie des équipes qui peuvent aussi se permettre de s'aligner sur le salaire de Ronaldo, qui tourne à plus de 17 millions d'euros par an. Sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2023, l'ancien du Real Madrid est estimé à près de 30 millions d'euros, surtout que les Red Devils ne feront pas de cadeaux à un concurrent direct en Premier League.

Si un transfert de Ronaldo à Chelsea est encore loin d'être fait, il est entendu que la direction des Blues prend son dossier au sérieux. A noter que Chelsea n'est pas le seul club intéressé. Les noms du Bayern Munich ou encore du Napoli reviennent fréquemment dans la presse.

De son côté, United réfléchit à faire d'Anthony (Ajax) le remplaçant de Ronaldo. Le Brésilien est un ancien joueur d'Erik ten Hag et fait partie des plus grands cracks de sa génération.