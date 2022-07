Titrologie : Dialogue direct Ouattara-Gbagbo-Bédié le 14 juillet

La rencontre entre les trois (3) grands leaders de la politique en Côte d'Ivoire est enfin programmé, apprend-t-on dans la titrologie ou revue de presse ivoirienne de ce mercredi 6 juillet 2022. La « disparition » du ministre Félix Anoblé sur la scène politique depuis sa sortie du gouvernement interpelle certaines Unes des journaux.

Après moult hésitations de la présidence ivoirienne, le dialogue direct annoncé entre le chef de l’Etat Alassane Ouattara et ses deux «frères » et adversaires politiques que sont les anciens chefs d’Etat Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo devrait se tenir le 14 juillet à Abidjan, informe le quotidien Le Temps.

Ces deux derniers, désormais alliés politiques au sein de l’alliance PDCI-PPA-CI, avaient déjà été reçus individuellement par Ouattara. On se souvient qu’après un tête-à-tête d'une trentaine de minutes, Gbagbo et Ouattara se sont brièvement exprimés devant la presse, saluant tous deux une rencontre "fraternelle" et "détendue".

Henri Konan Bédié et Ouattara se sont vus le mercredi 11 novembre 2020, après l’élection présidentielle controversée d’octobre 2020, marquée par un boycott actif suivi du mot d’ordre de désobéissance civile lancé par l’opposition. C’était leur première rencontre depuis plus de deux ans. Les deux hommes s’étaient quittés le 8 août 2018 à l’issue d’un tête-à-tête glacial au palais présidentiel, à Abidjan. Ils se sont retrouvés plus de deux ans après dans un salon de l’hôtel du Golf, ce lieu qui forgea leur alliance contre Laurent Gbagbo.

La dernière entrevue entre les trois piliers de la vie politique ivoirienne date d’avant le premier tour de l’élection présidentielle de 2010.

Pour l’heure chacun d’eux fait le ménage au sein de sa formation politique.

Neuf mois après la création du PPA-CI de Laurent Gbagbo, les cadres du parti hésitent toujours à prendre leur carte de membre, indique Le Panafricain. De quoi à mettre l’ancien pensionnaire de la CPI dans une « colère » noire et le conduire à « prendre les choses en main ».

Chez son allié du PDCI-RDA, l’heure est au règlement de la crise interne qui menace le parti.

L’actualité politique ivoirienne, c’est aussi la disparition de Félix Anoblé, l’ex-ministre de Ouattara en charge de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, depuis qu’il a quitté le gouvernement de Patrick Achi.

L’homme serait au « cœur d’intenses intrigues », selon Le Jour Plus.

En effet, l’absence prolongée de l’ex-ministre Félix Anoblé, député de San Pedro à l’Assemblée nationale, après son renvoi du gouvernement suscite des interrogations.

L’ancien ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises, Félix Anoblé Miezan, député élu de la commune de San pedro pour le compte du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), n’a pas encore regagné l’hémicycle après sa débarque du gouvernement le mercredi 20 avril 2022. Il s’est retranché chez lui à San- Pédro où il est maire de la commune. Pourquoi cette attitude qui ressemble à un boycott ? Le transfuge du Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) est-il fâché ? Nous ne serons le dire pour l’heure.

