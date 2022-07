Arrivé au Barça, Franck Kessié parle de Yaya Touré

Le FC Barcelone a présenté officiellement, ce mercredi 6 juillet 2022, sa toute nouvelle recrue qui n’est autre que l’international ivoirien, Franck Kessié. Il devient le deuxième ivoirien à jouer au Barça après Yaya Touré.

Franck Kessié : '' J'ai encore beaucoup à faire pour arriver à la hauteur de Yaya Touré ''

Arrivé libre du Milan Ac, le milieu de terrain ivoirien a paraphé un contrat d’une durée de 4 ans avec une clause libératoire de 500 millions d’euros (plus 32, 7 500 milliards Fcfa). Et ce, en présence du président du Barca, Joan Laporta.

La panthère de Zébizékou devient donc le deuxième joueur ivoirien à évoluer dans ce prestigieux club espagnol après Yaya Touré qui y a gagné de nombreux trophées tels que la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi, la Coupe du Monde des Clubs, la Supercoupe d’Espagne, et la Supercoupe de l’UEFA .

Affirmant être fier d’avoir rejoint le prestigieux club catalan, Franck Kessié estime tout de même qu’il a encore beaucoup à faire pour atteindre le niveau de l’ex-capitaine des Eléphants champions d’Afrique 2015. ''J'ai encore beaucoup à faire pour arriver à la hauteur de Yaya Touré '', a déclaré Franck Kessié, qui s’est également prononcé sur ses echanges avec le coach du Barça. ''Quand j'ai parlé avec Xavi, il m'a fait comprendre la valeur qu'il accordait à mon travail et l'importance que j'allais avoir dans l'équipe'', a-t-il ajouté.

De son coté, le president du Barça a affiché une grande confiance à son nouveau milieu de terrain. ‘’ Bienvenue, Franck Kessié. Nous sommes très heureux de cette recrue : Ivoirien, milieu de terrain, un grand professionnel. C'est lui qui a souhaité venir au Barça, et c'est ce que l'on veut. De son pays, on avait eu un joueur comme Yaya Touré, qui avait eu un grand rendement ici. Je suis sûr que Franck sera un joueur important du Barça. Xavi voulait un joueur avec ces caractéristiques et le club a très bien travaillé pour le convaincre de venir'', a détaillé Laporta.