Affaire Serey Dié: Caroline Dasylva dénonce l'acharnement contre Josey

L’animatrice Caroline Dasylva s’est prononcée sur l’affaire entre Serey Dié et Josey, qui a secoué la toile il y a quelques jours. Ce qu’elle demande aux internautes.

Caroline Dasylva: ‘’Que chacun d'entre nous, prie pour sa vie‘’

Invité le vendredi 24 juin 2022, à l'émission Life Week-end diffusée sur Life TV, l'international ivoirien Serey Dié a déballé toute la vérité sur sa vie de couple. Il a révélé qu'il est séparé d’Aline, sa première femme qui l’a soutenu dans ses moments de galère et avec qui il a eu 5 enfants, pour se mettre en couple avec la chanteuse Josey.

''C'est le moment de m'ouvrir une bonne fois pour toute. J'aimerais dire devant la caméra, avec Aline, nous sommes mariés légalement, mais nous sommes physiquement séparés depuis un bon moment (...) J'ai deux enfants avec Josey. Le dernier est né le mois passé, c'est ma compagne, je suis avec elle, et grâce à Dieu, tout se passe bien. Je ne suis pas un enfant, je suis grand garçon, je sais ce qui est bon pour moi, je fais mes choix, je les assume...'', a-t-il indiqué.

Cette sortie continue de susciter de nombreuses réactions sur la toile, dont celle de l’animatrice Caroline Dasylva qui avait demandé aux internautes d’être un peu plus cléments avec Josey qui venait juste d’accoucher.

Invitée à l’émission PPLK, Caroline Dasylva s’est une fois de plus prononcée sur le sujet lors de son passage. ‘’Pas que j'approuve l'acte posé, mais ce n'est pas à moi de juger Josey. Je me suis donc prononcée parce que je trouvais de trop l'acharnement des internautes sur la jeune dame qui en plus vient d'accoucher. Nul n'est censé ignorer les traumatismes qu'on peut subir après un accouchement. Ce sont des nuits d'insomnie. J'ai eu l''impression que le cas Arafat ne nous a pas donné suffisamment de leçons. L'acte commis n'est peut-être pas louable mais nous ne devons pas juger et lui jeter la pierre. Josey est une sœur en Christ et c'est aussi une chanteuse que j'apprécie beaucoup. Et ces personnes toujours prêtes à juger n'ont-elles jamais péché ? Le diable rode partout et personne ne sait à quel carrefour le diable l'attend. Donc, au lieu de passer son temps à juger autrui, c'est préférable que chacun d'entre nous prie pour sa vie afin de se mettre à l'abri de toute tentation‘’, a-t-elle indiqué.