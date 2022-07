​Agboville : Les personnes en situation de handicap en formation sur leur avenir

Accès des personnes handicapées à l’enseignement technique, à la formation professionnelle et à l’emploi. Tel est le thème autour duquel s’est tenue le mercredi 06 juillet 2022, la conférence communautaire organisée par l’association des personnes en situation de handicap d’ Agboville(APSHA), à la salle des fêtes de la mairie de la ville.

L’association des personnes en situation de handicap d’ Agboville(APSHA) forme ses membres

Inscrite dans le cadre du projet Accès des personnes en situation de handicap à l’enseignement technique, à la formation professionnelle et à l’emploi, l’initiative est financée par la coopération allemande en collaboration avec la Société sans barrières de Côte d’Ivoire.

« Cette rencontre a pour objectif d’informer tous les handicapés et leurs parents sur les opportunités d’accès aux ordres de formation technique et professionnelle, ainsi qu’aux opportunités d’emploi… À terme, nous pensons former au bout de 4 ans plus d’une centaine de personnes en situation de handicap au Centre d’enseignement technique d’ Agboville(CETA). Puis, nous allons les insérer dans le tissu social », a annoncé Agbé N’Gou Alphonse, président départemental et régional de l’APSHA, en présence du directeur régional de la Protection sociale de l’Agnéby-Tiassa, Alphonse Kouamé.

La première thématique sur les opportunités locales de formations qualificatifs et diplômantes, a été développée par Yomi Honoré, président de la plateforme locale du projet cité plus haut. « Les personnes en situation de handicap ont les mêmes droits que les personnes valides. Elles ont donc, besoin de formation en vue d’avoir accès à un emploi. C’est pourquoi, elles doivent s’approprier le projet en s’inscrivant massivement dans le domaine de leur choix », a-t-il exhorté, à l’issue de la rencontre.

Florent Brito, responsable de l’Agence emploi-jeune d’ Agboville, a, quant à lui souligné que la structure qu’il dirige a pour rôle d’aider tous les jeunes sans exclusive afin qu’ils puissent se prendre en charge.

« Nous mettons à leur disposition des programmes de financement de projets mais aussi des offres d’emplois directs que, l’Agence collecte auprès de ses partenaires…C’est pourquoi, nous invitons les personnes en situation de handicap, à venir à nos guichets emploi-jeunes afin de bénéficier des opportunités que, le gouvernement met à la disposition de tous les jeunes », a lancé le second intervenant.

Florent Brito a développé la thématique sur les opportunités qu’offrent les services et programmes de l’Agence emploi-jeune pour l’accès des personnes handicapées à l’emploi.

Le CETA, le Centre Tchimou Faustin et l’IFEF (Institut de formation d’éducation féminine) d’Agboville, sont les 3 structures retenues pour accueillir la formation de ces personnes vulnérables.

Le projet, faut-il le rappeler, se déroule dans 7 régions sur l’ensemble du territoire ivoirien.

Tizié TO Bi

Correspondant régional