Russie: Emmanuel Adebayor élogieux envers Vladimir Poutine

Emmanuel Adebayor, un admirateur de Vladimir Poutine ? C'est ce qu’a laissé entrevoir l'ex international togolais lors d’une récente visite effectuée en Russie dans le cadre de la cérémonie de remise des prix internationaux RB 2022.

Emmanuel Adebayor déclare sa flamme à Vladimir Poutine

Ils sont peu nombreux ces sportifs de haut niveau à prendre position pour Vladimir Poutine dans un contexte où la Russie continue de pilonner systématiquement la région ukrainienne du Donbass. Contrairement à plusieurs grandes personnalités du sport, Emmanuel Adébayor s’est fendu d’une déclaration qui s’apparente a un soutien à Vladimir Poutine.

Selon le média russe, Soccer Russie cité par Africa Top Succès, l’ex joueur du Réal Madrid a de l’admiration pour le locataire du Kremlin.

« J'aime Poutine en tant que personne. Évidemment, c'est un homme de caractère. Quand il dit non, c'est non. Ce que j'aime le plus chez lui, c'est son degré élevé de discipline. Quand il dit quelque chose, il le fait à coup sûr », a lancé Emmanuel Adebayor en marge de la somptueuse cérémonie de remise des prix internationaux RB 2022.

Sanction ontre la sélection russe: Adébayor dénonce une injustice

La légende togolaise (68 caps, 35 buts) s’est également prononcée sur la suspension de la sélection nationale de football russe de la prochaine Coupe du Monde de football par la FIFA en représailles à l’invasion de l’armée russe en Ukraine. Pour l’ancien buteur d’Arsenal, cette sanction est injuste.

« Bien sûr, ce n'est pas juste. Dans ce monde, hélas, beaucoup de choses sont injustes. Je suis désolé pour l'équipe nationale russe et les joueurs russes. Mais que pouvons-nous faire? Rien! », regrette l'ancien pensionnaire du FC Metz. Par ailleurs, Emmanuel Adebayor appelle la Fédération russe de football et la Fifa au dialogue pour trouver une solution.

« De toute évidence, nous devrions permettre à la RFU et à la FIFA de dialoguer. Je pense qu'à un moment donné, vous pourrez trouver une bonne solution pour libérer la Russie de l'interdiction. Les joueurs russes n'ont rien fait de mal et ne sont coupables de rien. Ils veulent juste faire leur travail. Ils devraient être autorisés à jouer », a conclu Emmanuel Adebayor.

Sans doute ces déclarations du vainqueur du prix du meilleur joueur africain en 2008 vont susciter des réactions.