CAN féminine 2022: 3 joueuses sénegalaises positives à la Covid-19

Ce vendredi 8 juillet 2021, démarre la 3ème journée de la phase de poule de la CAN Féminine Maroc 2022. Vainqueur de ses deux premières rencontres et déjà qualifiés pour les quarts finale, le Sénégal va jouer sa dernière rencontre de groupe face au Maroc sans 3 de ses joueuses. Ces dernières ont été testées positives à la Covid-19.

Le Sénégal privé de 3 joueuses pour cause de Covid-19

Dans une note publiée ce vendredi, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé que 6 membres de sa délégation présente au Maroc pour la CAN féminine 2022, ont été atteints de la Covid-19. Ces cas de contamination ont été détectés par le service médicale de la CAF après le traditionnel test d’avant match.

Parmi les cas confirmés, on retrouve 3 joueuses notamment : Coumba Sylla Mbodji, Anta Dembele et Nguemar Ndiaye. Les autres cas concernent les membres du staff médical des Lionnes, entre autres : Dr Nballia Touré épouse Diallo Yacine Dramé, Kinésithérapeute, er Khadidjatou Ndiaye, Kinésithérapeute.

Sénégal-Maroc: Un match a priori équilibré dans cette CAN

Vainqueur de l’Ouganda (1-0) et du Burkina Faso (1-0) lors de ses deux premières sorties, le Sénégal crédité de 6 points défie le Maroc ce vendredi 8 juillet 2022. Les Lionnes privées de 3 joueuses pour cas de Covid-19, ambitionnent de battre le pays hôte pour s'emparer de la première place du groupe.

De son côté, le Maroc qui a battu le Burkina Faso d’entrée (1-0) et l’Ouganda pour son second match (1-0) envisage également de garder la première place de la poule. Ce match s’annonce donc haletant et palpitant au vue du pédigree des deux équipes.

L'autre match de la journée oppose l'Ouganda au Burkina Faso. Battues lors de leurs deux premières sorties, les deux sélections ont besoin chacune de victoires pour espérer accrocher l'un des deux tickets réservés aux 2 meilleures.