Japon: Shinzo Abé décédé, l'Afrique perd un grand ami

Alors qu’il prononçait un discours en pleine campagne des élections sénatoriales qui ont lieu le dimanche 10 juillet au Japon, Shinzo Abé a été criblé de balles. Transporté à l’hôpital en urgence, l’ancien Premier ministre japonais va succomber à ses blessures engendrées par des balles. L’homme qui était âgé de 67 ans a entretenu de très bonnes relations avec l’Afrique au cours de ses deux passages à la tête du gouvernement japonais.

Shinzo Abé, un grand amoureux de l’Afrique s’en est allé

Avec le décès de Shinzo Abé, la nation nippone perd sans doute l’un de ses grands dirigeants politiques de son histoire. Et c’est à juste titre que le peuple japonais est consterné, affligé et ému depuis l’annonce de ce drame national qui s’est produit ce vendredi 8 juillet 2022.

Premier ministre du Japon pour la première fois entre 2006 et 2007 alors qu’il n’avait que 52 ans, Shinzo Abé s’est démarqué véritablement en tant que grand dirigeant qu’entre 2012 et 2020 pour son second passage à la tête du pays.

Celui qui avait fait de la relance économique de son pays un crédo, avait des liens très forts avec l’Afrique. En effet, lors de son second passage à la tête du Japon, il s’était assigné pour mission de redresser les échanges commerciaux entre le Japon et l’Afrique, qui étaient au plus bas à l’époque. Pour preuve, le conservateur s’était rendu entre le 09 et le 12 janvier 2014 dans plusieurs pays du continent : Angola, Côte d’Ivoire et Mozambique, accompagné de 36 patrons des plus grandes entreprises japonaises.

Au sommet du Ticad en août 2019, l'ex Premier ministre japonais avait exhibé sa posture de défenseur des intérêts de l’Afrique, en critiquant la politique de son grand rival la Chine à l’égard des pays africains. Shinzo Abé estimait que cette politique endettait énormément le continent.

Réaction du président en exercice de l'UA après le décès d'Abé

Ce décès de l’ancien homme fort du Japon n’a pas laissé indifférent le président sénégalais, Macky Sall. Dans une déclaration sur Twitter, l'actuel président en exercice de l’Union Africaine a rendu un grand hommage à l’illustre disparu.

« Je suis peiné d’apprendre le décès tragique de M. Shinzo Abe, ancien Premier Ministre du Japon. Je salue sa mémoire et présente mes condoléances émues à sa Famille, au gouvernement et au peuple japonais ami. Paix à son âme », a écrit Macky Sall sur Twitter.

Une réaction qui symbolise la marque de compassion que le continent africain éprouve pour le peuple japonais après le décès de cet grand homme qui appréciait l'Afrique.

Pour rappel, l'ancien Premier ministre japonais avait démissionné en 2020 pour des raisons médicales.