Jaelle Bonee apporte une nouvelle façon d'envisager le jazz

Jaelle Bonee, excellente artiste chanteuse de jazz, a accordé une interview exclusive à Afrique sur 7. Découvrez cette grande note du jazz africanisé.

Jaelle Bonee, une artiste à redécouvrir à l'institut français

Jaelle Bonee est une artiste musicienne afro soul, jazz et hip hop originaire de la Côte d'Ivoire. Chanteuse depuis l'âge de 8 ans, notamment en intégrant la chorale de sa communauté, elle apprend le chant et le djembé. Avec cet instrument, elle développe un rapport fusionnel avec la sonorité et son timbre vocal qui lui permettent de se démarquer. Suivez cette interview exclusive de Jaelle Bonee avec Ariane Touré sur afrique-sur7.ci.

Votre artiste sera en spectacle à l'institut français de Côte d'Ivoire. Un rendez-vous fixé au 23 septembre 2022 à ne manquer sous aucun prétexte.