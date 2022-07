Y’ello Startup 2022 : MTN CI lance la 4è édition du programme d’aide aux PME

Le Casino du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidajn a abrité, jeudi 07 juillet, un panel couplé à la cérémonie de lancement de la 4e édition du programme d’aide et d’accompagnement aux Petites entreprises, dans le cadre du projet “Yello Startup” de MTN Côte d’Ivoire.

MTN Côte d’Ivoire et ses partenaires planchent sur « Comment créer un écosystème favorable à la réussite des Startups »

Le nombre de startups est en constante augmentation. Cependant, la réalité est qu’on entend souvent dire que trop peu d’entrepreneurs sont équipés des compétences idoines ; trop peu de startups sont "crédibles"; trop peu de startups réussissent des levées de fonds ; trop peu d’investisseurs providentiels et de mécanismes de financement d’amorçage existent et trop peu d’interventions décisives des pouvoirs publics – en somme trop peu de tout. Ainsi, peu de projets parviennent à trouver un modèle économique adéquat et une gestion viable après la phase d’incubation.

Ces raisons ont amené MTN CI à initier Y’ello Startup, programme de développement entrepreneurial digital. Il a pour but de contribuer significativement à l’émergence des startups afin qu’elles deviennent de grandes entreprises. Cet événement a réuni les acteurs issus de l’écosystème des Startups, de la finance ainsi que des structures d’accompagnement des Startups avait pour objectif de montrer les tenants et les aboutissants de ce projet dédié aux start-ups. Un panel s’est tenu à cet effet autour du thème : « Comment créer un écosystème favorable à la réussite des Startups ». Intervenant en tant que keynote speaker, Monsieur N’Valaye Kourouma, Group Chief Digital Officer, Ecobank Transnational Incorporated, il a été accompagné de Monsieur Cédric Mangaud, Directeur Général, MAFA Holding et Co-Founder of Saviu Venture, de Mme Florence Fadika, Conseiller Technique Ministère de la Communication et de l’Economie Numérique ainsi que de Monsieur Djibril OUATTARA, Directeur Général de MTN CI..

Il faut rappeler que depuis 2017, MTN Côte d’Ivoire accompagne les jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants à travers le programme « Y’ello Startup » qui a permis de révéler plusieurs start-ups connues notamment COLIBA, Mon Artisan, KEIWA, CHEZ NOUS, ADJEMIN…