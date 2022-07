Achraf Hakimi, une première saison aboutie avec le PSG

Achraf Hakimi était au centre des attractions l’été dernier mais c'est le PSG qui a décidé de casser la tirelire pour s’attacher les services du latéral droit. Arrivé dans la capitale française en provenance de l'Inter Milan contre une somme de 60 millions d’euros, le joueur de 23 ans s’est imposé comme un joueur majeur du club.

Achraf Hakimi, une influence apparente dans le jeu du PSG

Le poste de latéral droit était l’un des points faibles du PSG depuis plusieurs années. Après les échecs de Thomas Meunier, d’Alessandro Florenzi à ce poste, la direction du club parisien a décidé de recruter lors du mercato estival de 2021 de recruter l’international marocain qui évoluait jusque-là à l’Inter Milan.

Le Lion de l’Atlas n’a même pas éprouvé des difficultés à s'acclimater et à s’intégrer au groupe pour sa première saison. Solide dans ses interventions défensives, surtout avec sa capacité à contrôler la vitesse de ses adversaires, Achraf Hakimi a apporté énormément à la défense parisienne.

Contre-attaquant d’envergure, l’ancien joueur du Real Madrid s’est illustré de la plus belle des manières sur les attaques rapides de son club.

Au total, en 41 matches toutes compétitions confondues, le marocain a inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives. Ses prestations de haute altitude font de lui, le 5éme joueur le plus décisif de son club. Le natif de Madrid est également l’un des joueurs les plus utilisé la saison derrière Kylian Mbappé, Marquinhos et Presnel Kipembé.

Saison moyenne en terme de titre

Les performances individuelles d’Achraf Hakimi sont aux antipodes des prestations collectives du club l’été dernier. En effet, l'international marocain n’a remporté que le titre de Ligue 1 lors de sa première saison avec le PSG. Le talentueux latéral droit est resté impuissant face au Réal Madrid lors de l’élimination du PSG à l’occasion des huitièmes de finale de la Ligue Européenne des Champions.

2022-2023, la saison de la confirmation?

Le PSG est également passé à côté de la Coupe de France la saison dernière. Ces performances décevantes ont poussé à la sortie, Mauricio Pochettino qui a cédé sa place il y a quelques jours à Christophe Galtier. Le nouveau patron du vestiaire parisien va faire d’Achraf Hakimi l’un de ses hommes clés la saison prochaine.

La saison 2022-2023 qui pointe à l’horizon s’annonce donc très importante pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund qui devra confirmer au PSG son statut de joueur important du dispositif tactique.

Achraf Hakimi aura également à cœur de bien représenter sa sélection nationale, la Maroc lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar en novembre et décembre prochain.