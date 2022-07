Fête de Tabaski: Les musulmans d’ Agboville exhortés au don de sang

Célébrée deux mois et dix jours après la fête du Ramadan, la fête de la Tabaski est marquée par l’abattage d’un mouton, qui rappelle la soumission d’Ibrahim à Dieu, lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils, Ismaël. C’est ainsi que des centaines de fidèles musulmans vêtus de leurs plus beaux boubous, ont pris d’assaut la grande mosquée d’ Agboville, le samedi 09 juillet 2022, pour la prière de l’Aïd-El-Kébir.

Agboville: Pierre Dimba prône l’amour, l’amitié et la fraternité dans l’Agnéby-Tiassa

« Chers frères et sœurs, chers invités, je profite de cette grande cérémonie religieuse pour attirer votre attention sur la pénurie de poches de sang dans les hôpitaux. En effet, le sang est un élément vital, une denrée rare et précieuse dont le défaut coûte la vie à de nombreux malades. En conséquence, chers frères et sœurs l’État de Côte d’Ivoire à travers le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) propose régulièrement des opérations de dons de sang. Et ce, afin de faire face à la demande qui se chiffre à 200mille poches de sang par an », a indiqué Diarra Ibrahim Khalilou, l’imam central de la grande mosquée d’Agboville, en présence du préfet de région, Sihindou Coulibaly.

« Je remercie le comité de la grande mosquée, qui a organisé cette année dejà 2 opérations de don de sang. Et, je vous encourage à continuer à cela afin de sauver des vies », s’est rejoui le président régional du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d’Ivoire (COSIM). L’islam, en plus d’être une religion de paix, selon lui, est aussi une religion de solidarité, de charité, d’entraide mutuelle.

C’est pourquoi, il a exhorté ses coreligionnaires, au don de sang suivant les dispositions médicales en la matière. « Chers musulmans, membres de la grande communauté des croyants, je lance un vibrant appel à l’intention de tout le monde, à se rendre dans tous les centres de collecte de sang pour offrir le sang en guise de don. Cela, pour sauver des vies humaines et préserver la santé de la population…Le sang hors du corps humain ne peut se conserver qu’entre 35 et 42 jours au maximum. C’est pourquoi, nous devons donner régulièrement notre sang », a lancé l’imam Diarra Ibrahim Khalilou.

Et de conclure : « Le donneur de sang a le mérite d’être enfant de Dieu. Il reçoit la purification de son sang à chaque occasion. Le donneur de sang est servi en priorité en cas de pénurie et enfin il peut se prémunir d’éventuelles maladies à travers l’analyse de son sang. Bref, donner son sang à autrui est un acte moralement, physiquement et religieusement noble et louable ». Présent à la cérémonie, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, s’est félicité du climat de paix dans l’Agnéby-Tiassa.

« Je voudrais à mon nom, au nom de mon frère Adama Bictogo et au nom de l’ensemble des élus et cadres de la région, vous dire merci pour votre soutien à travers vos nombreuses prières. Bonne fête de Tabaski à tous et à chacun et que le Seigneur continue de nous assister afin que se raffermissent l’amour, l’amitié et la fraternité dans l’Agnéby-Tiassa », a souhaité le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

Tizié TO Bi

Correspondant regional